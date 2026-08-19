Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para la Juventud, ha anunciado la apertura de las convocatorias para los concursos de la Semana de la Juventud y la Semana Andina 2026, reafirmando el compromiso institucional con los jóvenes de Bogotá. Esta iniciativa, que cada año reconoce y exalta el talento y los procesos liderados por las juventudes en la ciudad, pone en marcha un conjunto de espacios donde la creatividad, el emprendimiento y la transformación social tienen cabida y visibilidad.

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Para la edición de 2026, los concursos anunciados abarcan distintas áreas e intereses juveniles: Circuito Sonoro, Escena Emergente, Masculinidades en 60 segundos, Juventudes que Transforman y Generación Emprendedora. Estos cinco certámenes ofrecen oportunidades concretas para jóvenes vinculados a la música, las artes escénicas, la creación audiovisual, acciones comunitarias y el emprendimiento. Según Diego Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría, la intención es poner en primer plano las capacidades de los jóvenes e impulsar proyectos con auténtico impacto social, resaltando que "la ciudad también puede ser una plataforma para impulsar sus proyectos, sus talentos y sus ideas".

Las convocatorias estarán habilitadas del 18 al 31 de agosto de 2026 y, en total, se entregarán 45 reconocimientos con un valor global de $100 millones, de acuerdo con información oficial suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Cada concurso está dirigido a poblaciones y talentos específicos: Circuito Sonoro se enfoca en músicos emergentes con premios hasta de $5 millones; Escena Emergente reconoce propuestas en danza, actuación y circo; Masculinidades en 60 segundos incentiva filminutos que reflexionen sobre la masculinidad y premia ambas trayectorias y nuevos talentos; Juventudes que Transforman estimula iniciativas que generen cambios positivos en las comunidades; y Generación Emprendedora está destinada a jóvenes de 15 a 28 años con emprendimientos activos, otorgando recursos acorde a su etapa de desarrollo.

La convocatoria representa el primer paso hacia la celebración principal en octubre, donde las propuestas seleccionadas serán protagonistas durante la Semana de la Juventud y la Semana Andina 2026. Antes inscribirse, los interesados pueden consultar la cartilla oficial de los concursos juveniles 2026, que detalla requisitos, categorías y criterios de evaluación. La formalización de estas convocatorias se hizo mediante la Resolución 2588 del 13 de agosto de 2026, que determina los términos y el cronograma del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los concursos y premios de la Semana de la Juventud y Semana Andina 2026 en Bogotá?

Los concursos abarcan áreas como música, artes escénicas, audiovisuales, iniciativas comunitarias y emprendimiento juvenil. Los premios varían según la categoría, entregando reconocimientos de hasta $5 millones por iniciativa o proyecto y sumando un total de 45 estímulos por $100 millones.

¿Dónde consultar requisitos y cronograma para participar en los concursos juveniles de Bogotá 2026?

Los interesados pueden consultar la cartilla oficial de los concursos juveniles 2026, que contiene requisitos, categorías, criterios de evaluación y condiciones de participación. Toda la información fue formalizada mediante la Resolución 2588 del 13 de agosto de 2026 emitida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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