Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) ha emprendido un ambicioso proyecto de renaturalización que busca integrar a la flora endémica con los espacios públicos de la ciudad. De acuerdo con información suministrada por el JBB, este esfuerzo tiene como protagonista a la Mutisia clemantis, una especie emblemática para la entidad y que ha sido seleccionada como símbolo de la riqueza botánica de la capital.

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La iniciativa comenzó en emblemáticos puntos de Bogotá: el Parkway, en la localidad de Teusaquillo; el Canal Boyacá, en Fontibón; y el parque metropolitano El Tunal, en Tunjuelito. Estos bosques urbanos se convirtieron en los primeros lugares del espacio público capitalino en recibir la Mutisia clemantis. Según el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta no requiere luz directa para crecer y su naturaleza trepadora le permite aferrarse tanto a árboles como a rejas y cercas, lo que facilita su integración con el entorno urbano.

La entrega oficial de estas plantas fue liderada por la directora del JBB, María Claudia García. Durante el acto, García manifestó: “Este hermoso bosque urbano es el primer sitio del espacio público de Bogotá que recibe Mutisias. Sabemos que quedan en buenas manos”. Así, la entidad apostó porque la comunidad se involucre activamente, como lo expresó Consuelo Sánchez, integrante de la red de cuidadores del Parkway, quien resaltó el privilegio de contar con la flor insignia del JBB y destacó la disposición colectiva de cuidar esta especie.

Posteriormente, la segunda etapa del proyecto amplió la siembra de Mutisia clemantis a otros bosques urbanos, entre ellos Arborizadora Alta, Brazo Salitre, Ciudad Montes, Bosques de Granada y La Esmeralda. Ani Sepúlveda, una de las huerteras beneficiarias, relató la alegría colectiva y afirmó su compromiso con el cuidado de la planta.

Una tercera oleada de plantaciones se llevó a cabo en escenarios como Bosques de Granada y Tierra Viva, entre otros, donde la comunidad jugó un papel fundamental. Según Germán Darío Álvarez, ingeniero forestal del JBB, esta acción contribuye a cumplir el sueño de Enrique Pérez Arbeláez, fundador de la institución, quien anhelaba que Bogotá se adornara con los colores característicos de la Mutisia. De esta manera, la capital da pasos decididos hacia la renaturalización de sus espacios urbanos, integrando la participación ciudadana y el conocimiento técnico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa Mutisia clemantis y por qué es importante para Bogotá?

La Mutisia clemantis es una planta endémica y trepadora, símbolo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Su presencia en los bosques urbanos de la ciudad representa un esfuerzo por recuperar y visibilizar la flora local, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el patrimonio natural de la capital. Esta planta destaca por no necesitar luz directa y su capacidad de adaptarse a diversas estructuras en el espacio público.

¿En qué localidades de Bogotá se han sembrado ejemplares de Mutisia clemantis?

De acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá, la Mutisia clemantis ha sido plantada en varias localidades, incluyendo Teusaquillo (Parkway), Fontibón (Canal Boyacá), Tunjuelito (parque El Tunal), además de Arborizadora Alta, Brazo Salitre, Ciudad Montes, Bosques de Granada, La Esmeralda, San Carlos, Santa Helena, Tierra Viva y Timiza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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