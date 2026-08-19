Por: Portal Bogotá

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La alcaldía mayor de Bogotá ha dispuesto los nueve SuperCADE de la ciudad como puntos centrales para la recepción de donaciones, en respuesta al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto que dejó afectadas a múltiples personas y familias. Según la información proporcionada por la administración distrital, estos centros estarán habilitados exclusivamente entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto, en horario continuo de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. Durante estos tres días, los ciudadanos de Bogotá podrán acudir a cualquiera de los SuperCADE distribuidos en diferentes localidades para entregar ayudas destinadas específicamente a comunidades de los departamentos de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, que han sido las más perjudicadas tras el movimiento telúrico.

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De acuerdo con el anuncio oficial, las donaciones que pueden llevarse a estos puntos corresponden a dos tipos principales de artículos. El primero es el kit de aseo personal, compuesto por elementos esenciales para la higiene diaria de las personas damnificadas. El segundo es el kit de hábitat, que incluye colchonetas, almohadas y cobijas, elementos fundamentales para quienes se han visto obligados a dejar sus viviendas y buscan una mínima condición de comodidad y abrigo mientras se gestionan soluciones definitivas a su situación.

Los puntos designados para la entrega de donaciones son los SuperCADE CAD en Teusaquillo, Calle 13 en Puente Aranda, Américas en Kennedy, Bosa, 20 de Julio en San Cristóbal, Manitas en Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y SuperCADE Social en la terminal de transporte Salitre, Fontibón. Cada uno de estos lugares ha sido seleccionado estratégicamente para garantizar el acceso desde diversas zonas de Bogotá, permitiendo así una participación amplia y efectiva de la ciudadanía en la jornada de solidaridad.

La administración distrital subraya que esta campaña busca fortalecer el espíritu de apoyo comunitario y facilitar que los habitantes de Bogotá se unan en un esfuerzo colectivo de solidaridad. El mensaje central es directo: cada aporte es valioso y, sumándose a los demás, puede representar una diferencia significativa en la vida de quienes han perdido sus hogares y enfrentan un proceso de recuperación tras la emergencia.

¿Dónde se pueden hacer donaciones en Bogotá para ayudar a los afectados por el terremoto?

Las donaciones se pueden entregar en los nueve SuperCADE dispuestos por la alcaldía mayor de Bogotá, ubicados en barrios como Teusaquillo, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Fontibón, durante los días 18, 19 y 20 de agosto, en horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

¿Qué elementos se deben donar para las personas afectadas por el terremoto?

Según la administración distrital, los elementos solicitados corresponden a kits de aseo personal y kits de hábitat, los cuales incluyen colchonetas, almohadas y cobijas para brindar alivio y condiciones básicas a las familias damnificadas mientras continúa la atención tras la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.