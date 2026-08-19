Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra 488 años de historia con un evento central lleno de simbolismo y unión comunitaria: el gran desfile de comparsas, organizado para el domingo 23 de agosto desde las 11:00 de la mañana. El recorrido inicia en la Plaza Cultural La Santamaría y finaliza en la emblemática Plaza de Bolívar, atravesando toda la carrera séptima. Este año, el tradicional desfile adquiere un matiz especial, pues sirve de homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, durante la jornada se desarrollarán actos conmemorativos como un minuto de silencio y un ritual de sanación. Además, los abanderados de cada comparsa portarán girasoles, un símbolo de esperanza y memoria que acompaña el sentir colectivo en estos momentos difíciles.

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Las comparsas participantes en este desfile forman parte de los proyectos ganadores de la Beca Bogotá Siente la Fiesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, creada para apoyar la creación y desarrollo de estas expresiones artísticas. En la edición de este año, la beca otorgó 20 estímulos económicos que suman un total de 750 millones de pesos, beneficiando a proyectos provenientes de 14 localidades de Bogotá y reuniendo a cerca de 1.100 artistas. Entre los participantes se cuentan músicos, zanqueros, bailarines, malabaristas y otros perfiles artísticos que han trabajado intensamente para presentar sus propuestas.

Cada grupo de artistas ha preparado una puesta en escena que busca fomentar la reflexión sobre temas centrales como el medio ambiente, el futuro, la diversidad, la paz y la reconciliación. Estas temáticas cobran aún más relevancia en tiempos donde la cultura se convierte en espacio de encuentro y homenaje, como lo resaltó la Secretaría de Cultura de Bogotá: “Cuando una ciudad atraviesa momentos difíciles, la cultura también puede ser un espacio para encontrarnos, hacer memoria y rendir homenaje”.

Por otra parte, la labor de las comparsas en Bogotá ha sido retratada en el documental ‘Comparseras y comparseros de Bogotá: Pasos que transforman’. Presentado en julio por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, este trabajo audiovisual recoge testimonios y experiencias de quienes han mantenido viva esta tradición durante más de tres décadas, resaltando su papel fundamental en la identidad cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se seleccionan las comparsas que participan en el desfile de aniversario de Bogotá?

Las comparsas que desfilan en el aniversario de Bogotá son elegidas a través de la Beca Bogotá Siente la Fiesta, otorgada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Este programa entrega estímulos económicos a proyectos de diferentes localidades que involucran a artistas en distintas disciplinas, quienes presentan propuestas alineadas con los valores culturales y sociales definidos cada año.

¿Qué representa el girasol durante el desfile de comparsas en homenaje a las víctimas del terremoto?

El girasol, llevado por los abanderados de cada comparsa, ha sido elegido como símbolo de esperanza y memoria en el homenaje a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Este gesto busca recordar y honrar a quienes resultaron afectados, promoviendo la unidad y la resiliencia a través de un acto colectivo en el marco de la celebración cultural de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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