Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) organizó una emotiva ceremonia para homenajear a los integrantes del Equipo Bogotá que destacaron en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esa competencia internacional, la delegación colombiana se posicionó como subcampeona tras alcanzar un total de 266 medallas, divididas en 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce. Bogotá, en particular, sobresalió por ser la segunda regional con mayor aporte de preseas al conteo nacional, a través de una participación muy significativa de sus representantes.

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De acuerdo con datos consignados por el IDRD, 59 de los 76 deportistas capitalinos subieron al podio, logrando medallas en 23 de los 26 deportes donde tuvo presencia la ciudad. Este desempeño robusto consolidó al Distrito Capital como una de las regiones de mayor influencia para el éxito colombiano, al tiempo que genera buenas expectativas de cara a los retos venideros, especialmente los Juegos Nacionales 2027.

Durante el evento de reconocimiento, que se llevó a cabo en el auditorio de la Plaza de los Artesanos, las y los atletas manifestaron su gratitud a la Administración distrital por el acompañamiento recibido en sus procesos de preparación y competencia, tanto a nivel nacional como internacional. Daniel García Cañón, director del IDRD, expresó: "Es una alegría estar aquí con ustedes, reconociendo su gran desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hoy estamos aquí, felices, reconociéndoles su dedicación y entrega, por dar siempre lo mejor".

Atletas como Mayra Gaviria, medallista en lanzamiento de martillo, agradecieron al IDRD por este respaldo, señalando que tales gestos demuestran el compromiso institucional con el deporte bogotano. Eider Arévalo, ganador de plata en marcha atlética, destacó la motivación que implica volver al podio y fijar la mirada en nuevas metas como el Mundial, los Juegos Panamericanos, los Juegos Nacionales y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Estos logros evidencian el talento de los atletas de Bogotá, quienes han contado con el decidido apoyo de la Alcaldía Mayor para fortalecer la imagen de la ciudad como potencia deportiva en Colombia, de acuerdo con la información del IDRD.

¿Cuántas medallas aportó Bogotá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Bogotá fue la segunda regional con mayor contribución de medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. De los 76 deportistas que representaron a la capital, 59 lograron subir al podio y la delegación consiguió medallas en 23 de los 26 deportes en los que participó, según información del IDRD.

¿Qué es el IDRD y cuál fue su papel en el apoyo a los deportistas de Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la entidad encargada de promover y respaldar la actividad deportiva y recreativa en Bogotá. En el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el IDRD organizó ceremonias de reconocimiento, brindó acompañamiento en la preparación de los atletas y fue clave en la consolidación de Bogotá como referente deportivo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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