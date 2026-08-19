Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026, se presentan cortes de luz en varios sectores de Bogotá y en el municipio de Cota, Cundinamarca. Esta suspensión del servicio está relacionada con actividades de mantenimiento y mejora en las redes de suministro eléctrico por parte de Enel Colombia, empresa encargada de la energía en la región, según información publicada en el portal bogota.gov.co. La medida busca optimizar la calidad y confiabilidad del servicio, por lo cual es importante que los ciudadanos estén atentos a las zonas y horarios establecidos para evitar contratiempos en sus actividades diarias.

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En Bogotá, los cortes se concentran en distintas localidades. En Ciudad Bolívar, el barrio Madelena será afectado desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; en Engativá, el barrio Bochica no tendrá servicio de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Para Fontibón, el corte se da en Granjas de Techo entre las 8:15 a. m. y 5:30 p. m. En Los Mártires, el barrio El Listón estará sin luz de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Mientras tanto, en Puente Aranda, los barrios Centro Industrial y San Gabriel presentan cortes desde las 8:15 a. m. y 8:00 a. m. respectivamente, hasta las 5:30 p. m. y 5:00 p. m. En San Cristóbal, los barrios Montebello y Arboleda estarán sin suministro eléctrico entre las 8:00 a. m. y la 1:30 p. m. o 5:00 p. m. Finalmente, en Santa Fe, el barrio Las Nieves verá interrumpido el servicio de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

En municipios vecinos como Soacha, también se programaron cortes. Los barrios Zona Industrial El Salitre, El Ático y Villa Santa Isabel estarán afectados entre las 8:30 a. m. y 5:00 p. m., conforme a lo establecido por Enel Colombia.

La empresa proveedora del servicio recomendó a los usuarios desconectar electrodomésticos durante el corte para evitar daños por variaciones en la energía. Asimismo, aconseja organizar las actividades con antelación y abrir lo menos posible la nevera para conservar los alimentos en buen estado. Es relevante permitir el ingreso del personal técnico autorizado, previa verificación de su identidad, comunicándose al número oficial proporcionado para Bogotá y Cundinamarca.

Los trabajos programados buscan mantener y mejorar la prestación del servicio, por lo que se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por Enel Colombia para evitar inconvenientes durante el lapso sin energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 20 de agosto de 2026?

De acuerdo con información de bogota.gov.co, los cortes de luz este jueves 20 de agosto afectarán barrios de localidades como Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal y Santa Fe. Entre los barrios se encuentran Madelena, Bochica, Granjas de Techo, El Listón, Centro Industrial, San Gabriel, Montebello, Arboleda y Las Nieves.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia frente a los cortes de energía programados?

Según Enel Colombia, durante los cortes de energía, los usuarios deben desconectar sus electrodomésticos para protegerlos, organizar sus labores de acuerdo con los horarios de suspensión, procurar no abrir la nevera para cuidar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico tras verificar su identidad a través del número oficial de contacto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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