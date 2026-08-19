Por: Portal Bogotá

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Bogotá conmemora sus 488 años y, en este marco, la Alcaldía Mayor de Bogotá junto a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) ha anunciado dos nuevas invitaciones culturales que buscan destacar la transformación social impulsada por líderes comunitarios. Estas iniciativas, denominadas ‘Legados Vivos: Liderazgos que transforman territorios’ y ‘Legados Vivos: Liderazgos que transforman territorios – Artes Escénicas’, tienen como objetivo poner en valor personas cuya dedicación y trabajo han sido reconocidos por sus comunidades. Según la Secretaría de Cultura, Reclación y Deporte, quienes estén interesados podrán inscribirse hasta el 2 de septiembre de 2026.

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Las invitaciones, de acuerdo con la entidad, aportarán en total 20 estímulos de 10 millones de pesos cada uno, para una inversión conjunta de 200 millones de pesos. El fin es reconocer veinte trayectorias significativas que han hecho del arte, la cultura, el patrimonio y las artes escénicas herramientas de encuentro y transformación territorial. Estas acciones también buscan fortalecer el sentido de pertenencia en los barrios y revitalizar espacios cotidianos convertidos en escenarios de encuentro a partir del trabajo de quienes han liderado procesos desde la cultura.

La primera invitación, ‘Legados Vivos: Liderazgos que transforman territorios – Artes Escénicas’, otorgará diez reconocimientos de 10 millones de pesos a personas naturales cuyo trabajo en música, teatro, danza, circo sin animales o magia haya dejado huella en su entorno comunitario. Por otro lado, la invitación ‘Legados Vivos: Liderazgos Culturales que transforman territorios’ está orientada a quienes han impulsado procesos de transformación desde el arte, la cultura o el patrimonio, diferentes a las artes escénicas, también con diez estímulos del mismo valor. En ambos casos, se destaca la búsqueda de liderazgos que han favorecido espacios creativos, de participación y circulación cultural en Bogotá.

Esta estrategia, de acuerdo con la Alcaldía Mayor, no apunta únicamente a premiar trayectorias individuales, sino que resalta el impacto social de cada aporte para fortalecer el reconocimiento colectivo, la apropiación social y la visibilización de historias que han transformado los territorios. Con estas convocatorias, la ciudad promueve un fomento cultural que reconoce tanto la creación de nuevos proyectos como el valor de mantenerse construyendo comunidad desde la cultura durante años.

¿Qué busca la convocatoria Legados Vivos en Bogotá?

La convocatoria Legados Vivos tiene como finalidad resaltar y reconocer a líderes comunitarios cuya labor en arte, patrimonio, cultura o artes escénicas ha sido determinante para la transformación y el encuentro en distintas zonas de Bogotá. El propósito es fortalecer la visibilidad de estos liderazgos que, desde diferentes escenarios, han impactado positivamente la vida comunitaria de la ciudad.

¿Cuáles son los estímulos económicos de las invitaciones Legados Vivos en Bogotá?

Cada invitación de Legados Vivos entregará diez estímulos económicos de 10 millones de pesos, sumando una inversión total de 200 millones. Las personas naturales podrán participar hasta el 2 de septiembre de 2026, y los estímulos están distribuidos entre proyectos en artes escénicas y en otras expresiones artísticas, culturales o patrimoniales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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