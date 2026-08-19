Por: El Espectador

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El Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá reafirmó la decisión de imponer un día de arresto al representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño, por desacato. Esta sanción se originó luego de que el congresista incumpliera una orden judicial de retractarse públicamente frente a Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El proceso inició tras las declaraciones de Briceño del 8 de agosto de 2025, cuando afirmó que Cuartas habría destinado cerca de 250.000 millones de pesos colombianos a la organización de eventos políticos, acusación desmentida por la defensa de la exfuncionaria, según lo documentado por El Espectador.

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Previo a la ratificación de la sanción, Briceño había intentado revertir la medida a través de un incidente de nulidad presentado ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En su defensa, argumentó que no fue debidamente notificado de las actuaciones posteriores del proceso y apenas tuvo conocimiento de la decisión por una publicación en la red social X. Aseguró que respondió oportunamente dentro del trámite de tutela y que incluso publicó una retractación el 10 de diciembre de 2025, buscando cumplir el fallo judicial.

Briceño fundamentó su petición en la pérdida de acceso a su correo institucional tras dejar el cargo de concejal de Bogotá el 5 de diciembre de 2025. Según certificaciones de la Secretaría General del Concejo, la cuenta de correo fue desactivada luego de su salida y, aunque posteriormente fue reactivada por causas técnicas, el exconcejal no volvió a tener acceso a sus credenciales ni al buzón. Con estos argumentos, solicitó la anulación de cualquier sanción por desacato si se demostraba la falta de notificación oficial y oportuna.

Pese a esta defensa, el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá consideró válidas las razones de la defensa de Gloria Cuartas y mantuvo firme la medida de arresto contra Briceño por un día. Según El Espectador, el caso evidencia la importancia del cumplimiento de las decisiones judiciales, en especial cuando involucran asuntos de rectificación pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue sancionado con arresto el representante Daniel Briceño?

El representante Daniel Briceño recibió una sanción de un día de arresto por desacato al incumplir la orden judicial de retractarse públicamente ante Gloria Cuartas. El asunto surgió después de que Briceño afirmara que Cuartas destinó cuantiosos recursos a eventos políticos, acusación que la defensa de la exfuncionaria refutó. La decisión fue confirmada por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, basándose en la falta de retractación efectiva en los términos ordenados por la justicia, según información de El Espectador.

¿Cuáles fueron los argumentos de Daniel Briceño para pedir la nulidad de la sanción por desacato?

Daniel Briceño alegó que no fue notificado adecuadamente sobre las decisiones y actuaciones posteriores en el proceso, ya que perdió acceso a su correo institucional luego de dejar de ser concejal de Bogotá. Expuso que solo se enteró del fallo a través de la red social X y que, a pesar de sus intentos de cumplir con la retractación, no fue posible por la falta de notificación oficial. Sin embargo, el juzgado no encontró mérito suficiente en estos argumentos para revocar la sanción impuesta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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