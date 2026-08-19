Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa anunció la entrada en funcionamiento de tres estaciones clave del Grupo 1 en la extensión de la troncal avenida Ciudad de Cali: Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia. Esta obra, que suma 2,85 kilómetros de nueva troncal, busca beneficiar a cerca de 3.000 usuarios en las horas de mayor demanda, al reducir los tiempos de viaje y mejorar la conexión del suroccidente de la ciudad. Según la alcaldía, este avance representa un cumplimiento importante en una obra esperada por la localidad de Bosa, que había experimentado retrasos en su ejecución.

Sigue a PULZO en Discover

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, señaló durante la entrega que este proyecto no solo responde a una deuda con Bosa, sino que también será fundamental para integrar a esta localidad con el Metro de Bogotá. De acuerdo con Galán, los residentes podrán llegar a la calle 72 con Caracas en aproximadamente 27 minutos, transformando así la movilidad urbana. El trabajo conjunto entre TransMilenio, la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) permitió que la operación iniciara con buses articulados eléctricos, aun cuando la extensión troncal completa aún no está finalizada. Este enfoque permitió poner en servicio infraestructura terminada de forma anticipada.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio, explicó que 50 buses duales articulados eléctricos circulan entre los carriles exclusivos y mixtos, garantizando la movilidad aun en zonas de construcción. El Grupo 1, que conecta desde Soacha hasta la avenida Bosa, incluye amplias zonas verdes, jardines, ciclorrutas y espacios públicos, beneficiando a más de 1,6 millones de personas en la zona de influencia. Además, las estaciones ofrecen dobles accesos, taquillas externas y sistemas de seguridad avanzados.

El proyecto general de la avenida Ciudad de Cali tiene una extensión de 7,4 kilómetros y ya alcanza un 84 % de avance, según Orlando Molano, director del IDU. El objetivo es entregar los tramos faltantes de los grupos 3 y 4 para finales de 2026, ampliando los servicios de TransMilenio a nuevas zonas y consolidando rutas como el F63–Z63, A61–Z61 y C19–F19, con paradas estratégicas que fortalecen la movilidad y la conectividad. La integración de la bicicleta como medio de acceso resaltó con la apertura de TransMiBici, que ofrece 509 cupos, siendo Tibanica - Primavera la estación líder en capacidad para bicicletas de la ciudad.

De acuerdo con el Distrito, desde 2022 se han desarrollado procesos de participación ciudadana en la localidad de Bosa para fomentar la apropiación de la infraestructura. La colaboración con la Alcaldía Local de Bosa permitió ejecutar ferias de servicios, encuentros comunitarios y acciones de seguridad vial, consolidando la visión de una movilidad más sostenible y segura.

¿Cuáles son los beneficios para la movilidad en Bogotá con la nueva extensión de la troncal Ciudad de Cali?

La nueva extensión mejora significativamente la conexión del suroccidente de Bogotá, al reducir los tiempos de trayecto y ofrecer integración directa con estaciones del Metro y otros servicios de TransMilenio. Además, fortalece el acceso multimodal con biciparqueaderos, beneficiando a miles de usuarios y contribuyendo a la movilidad sostenible.

¿Qué servicios y rutas de TransMilenio fueron ampliados o modificados con la inauguración de las nuevas estaciones?

Con la apertura de las estaciones del Grupo 1, se habilitó el nuevo servicio F63–Z63 y se ampliaron los recorridos de los servicios A61–Z61 y C19–F19. Estas rutas permiten una mayor cobertura en zonas clave del suroccidente de la ciudad y facilitan el acceso a puntos estratégicos como el Portal Américas y la estación Polo – FINCOMERCIO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z