Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha logrado consolidarse como un modelo destacado en la gestión de residuos contaminantes dentro de Colombia, siendo un referente clave para otras autoridades ambientales, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá. Desde el año 2024, esta entidad emprendió acciones de vigilancia, control y seguimiento técnico en 1.032 predios del Distrito. El objetivo es establecer la existencia de contaminación en los suelos, evaluar los riesgos tanto para las personas como para el entorno y orientar la toma de decisiones relacionadas con el manejo y la recuperación de estos lugares.

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Esta información se hizo pública durante el seminario ‘Retos asociados a la gestión de sitios contaminados y pasivos ambientales en Colombia’, evento que entre el 18 y 19 de agosto congregó a representantes de autoridades ambientales, entidades del Gobierno nacional, academia, asociaciones gremiales, consultores, sector privado y especialistas tanto nacionales como internacionales. Allí, Bogotá compartió su experiencia construida a lo largo de la última década y ofreció un espacio para el intercambio de conocimientos sobre tecnologías, metodologías y ejemplos de gestión que ya se aplican en otros países. Tal como resaltó Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente, la gestión de un sitio contaminado implica proteger la salud ciudadana y dar nuevas oportunidades a territorios marginados por la polución, en una ciudad donde la disponibilidad de suelo es cada vez más escasa.

El propósito esencial de este intercambio es robustecer las capacidades locales para identificar con precisión los lugares contaminados, delimitar el alcance de la afectación, establecer los riesgos y seleccionar la alternativa de intervención más segura. Para Bogotá, acceder a mejores herramientas y conocimientos significa no solo tomar decisiones más efectivas y precisas para resguardar a la ciudadanía y el medio ambiente, sino también recuperar terrenos y darles nuevos usos seguros, incrementando el valor ambiental y urbano de la capital.

En el contexto nacional, Colombia avanza en el desarrollo de normativas para identificar y gestionar los denominados pasivos ambientales; estos corresponden a lugares que sufren afectaciones ecológicas y requieren evaluación y atención. El gran reto ahora es transformar este marco normativo y la experiencia acumulada, como la de Bogotá, en prácticas cotidianas eficientes y efectivas. La meta es seguir ampliando la capacidad institucional y técnica para decidir cuándo y cómo intervenir, y así progresar en la recuperación de terrenos perjudicados, que hoy representan riesgos tanto para la población como para los ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un pasivo ambiental y cómo afecta a Bogotá?

Un pasivo ambiental es un sitio con afectaciones ecológicas pendientes de ser evaluadas y atendidas. En el contexto de Bogotá, esto se traduce en terrenos cuyos suelos o aguas subterráneas están contaminados, lo que puede ocasionar riesgos importantes para la salud de los habitantes y para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas urbanos, según lo señalado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Por qué es importante recuperar terrenos contaminados en Bogotá?

Recuperar terrenos contaminados en Bogotá resulta fundamental porque contribuye a mitigar riesgos ambientales y de salud pública, además de habilitar nuevas áreas para el desarrollo urbano y el uso seguro. Según señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente, esto no solo protege a la población, sino que también devuelve valor ambiental y urbano a espacios que antes estaban limitados por la contaminación, aspecto crucial en ciudades con suelo disponible cada vez más restringido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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