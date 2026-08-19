Por: Portal Bogotá

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El cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo determinante para el progreso de Bogotá. Según la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la oportunidad de financiar nuevos proyectos y fortalecer las oportunidades para los habitantes depende directamente del recaudo efectivo de impuestos como el impuesto de Industria y Comercio (ICA). La Secretaría de Hacienda recordó que este viernes 21 de agosto vence el plazo para declarar y pagar el ICA del tercer bimestre de 2026, correspondiente a los meses de mayo y junio. Así lo confirmó en invitaciones y anuncios a través de sus canales oficiales, reafirmando el llamado a empresarios, comerciantes, profesionales y prestadores de servicios a cumplir con este compromiso fiscal.

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La dependencia sugirió a los contribuyentes revisar con anticipación la información pertinente en la Oficina Virtual, con el fin de evitar retrasos, sanciones e intereses. Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, destacó que "declarar y pagar dentro del plazo evita sanciones e intereses y permite que Bogotá siga contando con recursos para financiar oportunidades para los jóvenes de nuestra ciudad", haciendo énfasis en el impacto social del recaudo.

Con corte al 11 de agosto, el reporte indica que Bogotá ya recaudó 4,7 billones de pesos por concepto de ICA, cifra que corresponde al 58,6 % de la meta anual de 8 billones proyectada para 2026. Esto refleja una trayectoria positiva, al tiempo que subraya la relevancia de los periodos restantes para alcanzar el objetivo.

Un aspecto llamativo de este proceso es la posibilidad de realizar un aporte voluntario del 3 %, 5 % o 10 % junto con el pago habitual; estos fondos se destinan a financiar oportunidades de educación superior para jóvenes locales. Quienes participan reciben como reconocimiento una tarjeta conmemorativa del Metro de Bogotá, que incluye un viaje gratis. El llamado a la solidaridad continúa vigente, ya que cerca de 26.615 contribuyentes tienen pendientes sus obligaciones bimestrales en lo que resta del año.

Por localidades, Engativá lidera el valor de los aportes, seguida de Suba, Usaquén y Chapinero, mientras que en número de aportantes predominan Suba, Usaquén, Engativá, Chapinero y Teusaquillo.

Adicionalmente, los contribuyentes del régimen común cuyas ganancias netas superan las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) deben pagar una sobretasa bomberil equivalente al 1 % del ICA liquidado en el bimestre. El ICA es de obligatorio cumplimiento para quienes ejercen actividades industriales, comerciales o de servicios en Bogotá, y quienes omitan declarar o pagar dentro de los plazos se exponen a sanciones según la normatividad vigente, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo pueden los contribuyentes pagar el ICA en Bogotá y cuál es el plazo para hacerlo?

Los contribuyentes deben realizar la declaración y el pago del ICA a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. El plazo para la obligación correspondiente al tercer bimestre de 2026 vence este viernes 21 de agosto, y es fundamental cumplir en la fecha para no incurrir en sanciones o intereses.

¿Qué es la sobretasa bomberil y quiénes están obligados a pagarla en Bogotá?

La sobretasa bomberil es un pago equivalente al 1 % del impuesto de Industria y Comercio liquidado en el bimestre. Esta obligación aplica para contribuyentes del régimen común que hayan obtenido ingresos netos superiores a 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) en el periodo que se declara, conforme lo indica la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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