Por: Portal Bogotá

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Bogotá afronta de manera decidida el desafío del tráfico de estupefacientes, una problemática que impacta en la convivencia y seguridad de la ciudad. De acuerdo con la información compartida por la Policía de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo un operativo exitoso en la localidad de Suba. Gracias a una denuncia ciudadana, los investigadores lograron identificar un inmueble sospechoso que funcionaba bajo la fachada de una fundación de cuidado de mascotas, pero que en realidad servía como centro de acopio de marihuana. Este sitio, ubicado en la vereda Guaymaral, fue intervenido por las autoridades, dando como resultado la captura de cuatro personas y la incautación de 2.138 kilos de marihuana.

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La relevancia de este operativo reside en el volumen de droga incautado, que según las autoridades alcanzaba para cerca de 155 mil dosis y tenía un valor estimado en el mercado ilegal de aproximadamente 723 millones de pesos. Esta acción, según información de la Policía de Bogotá, golpea directamente las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, disminuyendo los recursos con los que operan y fortaleciendo la prevención de otros delitos asociados al consumo y tráfico de estupefacientes.

En cuanto al proceso judicial, las cuatro personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por delitos similares, lo que refuerza la importancia de la acción coordinada entre Policía y Fiscalía en la identificación y captura de reincidentes. Todos deberán responder por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este año, el trabajo conjunto entre las instituciones ya permitió la incautación de más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, estos logros han sido posibles gracias a la participación activa de la ciudadanía, que, a través de la denuncia, permite localizar y desarticular estructuras que se dedican al almacenamiento y distribución de drogas. La Policía de Bogotá enfatiza la importancia de continuar con este trabajo conjunto y motiva a los habitantes a denunciar hechos contrarios a la convivencia, usando medios oficiales como la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo funciona la denuncia ciudadana en el combate contra el tráfico de drogas en Bogotá?

Según la Policía de Bogotá, la denuncia ciudadana es fundamental para identificar lugares sospechosos o actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. A través de canales como la Línea de Emergencias 123, la ciudadanía puede informar de manera anónima y segura, permitiendo que las autoridades actúen oportunamente y desarrollen labores de inteligencia que conllevan a operativos exitosos como el realizado en Suba.

¿Qué es la SIJIN y cuál es su papel en operativos contra el narcotráfico?

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) es una unidad de la Policía de Bogotá encargada de las investigaciones técnicas y criminalísticas en casos de delitos de alto impacto, como el tráfico de estupefacientes. En este operativo, su labor de inteligencia y recolección de pruebas, coordinada con la Fiscalía General de la Nación, fue determinante para lograr la incautación de droga y la captura de los presuntos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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