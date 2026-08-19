Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa adelantando acciones decididas para frenar la ola de delitos que afecta a diferentes sectores de la ciudad. En la noche del 18 y la madrugada del 19 de agosto de 2026, la Policía de Bogotá llevó a cabo una megaintervención en el barrio La Favorita, ubicado en la localidad de Los Mártires, en pleno centro de la capital. La operación desplegó a más de 300 uniformados especializados, según información oficial de la Policía de Bogotá.

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El operativo se centró en la intervención de diez ‘pagadiarios’ —inmuebles utilizados para el alquiler diario de habitaciones o espacios— que, de acuerdo con las autoridades, estaban vinculados a actividades delictivas. Allí se produjeron importantes resultados contra el Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO), conocido como ‘Lucifer’, organización involucrada en el tráfico de estupefacientes. Según datos de la Policía de Bogotá, esta banda obtenía alrededor de 5 millones de pesos diarios gracias a su actividad criminal.

Durante la diligencia, cinco personas fueron capturadas por orden judicial bajo los cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Entre las personas detenidas se encuentran alias ‘La Negra’, señalada como administradora de las actividades ilícitas, y otras identificadas como 'Vicente', 'Mechas', 'Gafas' y 'El Viejo', quienes, aparentemente, cumplían funciones como expendedores en la zona. Todos ellos contaban con antecedentes judiciales que incluyen delitos como fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales y agresión contra servidor público.

En el procedimiento se incautaron un arma traumática —dispositivo diseñado para incapacitar sin causar lesiones letales—, armas cortopunzantes, 1.300 dosis de drogas ilícitas (entre las cuales figuraban marihuana, bazuco y cocaína), y más de 3 millones de pesos en efectivo. Además, dos de los inmuebles habían sido objeto de medidas de extinción de dominio desde 2018, situación que refuerza la gravedad del uso de estos espacios en actividades criminales.

La Policía de Bogotá aseguró que mantendrá intervenciones como esta para recuperar entornos urbanos afectados por la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o la ley a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la colaboración ciudadana es indispensable para combatir el crimen de manera efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un ‘pagadiario’ y por qué fue intervenido en La Favorita, Bogotá?

Un ‘pagadiario’ es un tipo de inmueble que se alquila por días, habitualmente a personas de bajos recursos o en situación vulnerable. En la intervención realizada por la Policía de Bogotá en La Favorita, estos espacios estaban siendo utilizados por una banda criminal para el almacenamiento, distribución de drogas y como puntos logísticos para actividades ilícitas, motivo por el cual fueron intervenidos y, en algunos casos, sometidos a procesos de extinción de dominio.

¿Quién es la banda ‘Lucifer’ y cuál era su influencia en el centro de Bogotá?

La banda conocida como ‘Lucifer’ es un Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) que operaba en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá. De acuerdo con la Policía de Bogotá, este grupo se dedicaba principalmente al tráfico de estupefacientes, obteniendo rentas ilícitas considerables cada día y controlando varios puntos de expendio en la zona, lo que explica la magnitud del operativo dirigido a desarticular sus actividades delictivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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