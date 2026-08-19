Por: El Espectador

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), junto con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), anunció una convocatoria exclusiva para la Maratón Creativa Rock al Parque. Esta iniciativa, dirigida a periodistas, cronistas, fotógrafos y realizadores de video que residan en Bogotá y cuenten con experiencia previa en la documentación de eventos musicales de gran formato, tendrá como objetivo cubrir la trigésima edición del reconocido festival entre el 10 y el 12 de octubre.

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Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, subrayó la dimensión cultural del festival al afirmar que “Rock al Parque no es solo un festival de música, es todo un movimiento cultural que también puede ser contado y vivido por otras expresiones del arte”. De acuerdo con Trujillo, este evento ofrece una plataforma para relatar experiencias ciudadanas y resaltar la construcción democrática de la ciudad a través de la cultura. La edición de los 30 años está enfocada en visibilizar el talento de quienes, como narra el secretario, serán los ‘maratonistas creativos’ encargados de narrar esta experiencia desde distintas perspectivas artísticas.

La Maratón Creativa Rock al Parque contará con tres categorías de participación. La primera es la crónica escrita “25 años BibloRed”, orientada a relatos personales que describan el desarrollo del festival desde el territorio y la percepción ciudadana. La segunda es la categoría de fotografía, que busca series fotográficas o imágenes individuales que logren capturar la esencia de Rock al Parque en su aniversario, destacando una mirada estética, artística, narrativa y documental. Finalmente, la tercera categoría es la de video, dirigida a propuestas audiovisuales de hasta tres minutos que sean presentadas de forma innovadora y atractiva, dirigidas a múltiples públicos.

El proceso de selección se dividirá en dos fases. En la primera, las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026, a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la SCRD. Un Comité de Selección elegirá hasta diez propuestas por cada categoría, cuyos autores recibirán la acreditación de prensa para cubrir el festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. En la segunda fase, los trabajos entregados tras el cubrimiento serán evaluados, y se premiará a las tres mejores iniciativas de cada categoría con incentivos económicos que van desde los dos millones hasta los cinco millones de pesos colombianos. Además, estos trabajos serán publicados en la exposición digital “Memoria ciudadana de Rock al Parque”, alojada en la Biblioteca Digital de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la Maratón Creativa Rock al Parque 2026?

Para participar, es indispensable residir en Bogotá y contar con experiencia en cubrir eventos musicales de gran formato. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026 y deben realizarse a través de la plataforma de Invitaciones Culturales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Un comité evaluará y seleccionará hasta diez propuestas por cada categoría.

¿Cuáles son las categorías y premios de la Maratón Creativa Rock al Parque?

La Maratón incluye tres categorías: crónica escrita “25 años BibloRed”, fotografía y video. Tras dos fases de selección, los mejores trabajos por categoría recibirán premios económicos de 5, 3 y 2 millones de pesos colombianos, y serán publicados en la exposición digital de la Biblioteca Digital de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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