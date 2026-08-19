Por: Portal Bogotá

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Más de 30 hombres de las localidades de Suba y Kennedy, en Bogotá, completaron un proceso de fortalecimiento dirigido a quienes están vinculados a procesos administrativos en las comisarías de familia de la ciudad por situaciones relacionadas con presuntas violencias en el ámbito familiar hacia sus parejas o exparejas. Este esfuerzo se desarrolla en el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y tiene como principal propósito promover nuevas formas de relacionamiento basadas en el respeto, el cuidado, la corresponsabilidad y la gestión emocional, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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En estos espacios, se abordaron talleres psicoeducativos donde los participantes pudieron reflexionar sobre sus propias creencias y actitudes, reconociendo aquellas prácticas que pueden propiciar la violencia y aprendiendo herramientas para fortalecer habilidades como la gestión pacífica de los conflictos. Se trabajaron temas como el reconocimiento de emociones, el manejo de los celos, la paternidad corresponsable, el cuidado emocional y la comunicación asertiva, todo con el objetivo de transformar las dinámicas familiares y prevenir la repetición de comportamientos violentos.

Uno de los participantes relató su experiencia positiva tras este proceso, resaltando que “cuidar también es escuchar, dialogar y asumir responsabilidades”. Expresó que cuenta ahora con más recursos para comunicarse con su familia y mejorar tanto su rol de padre como de compañero.

Según la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de su Subdirección para la Familia, esta iniciativa hace parte de una estrategia integral de transformación cultural para la prevención de violencias en el contexto familiar. El proceso cuenta con la articulación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que aporta la metodología y valida los contenidos pedagógicos, asegurando espacios formativos que contribuyen al cambio cultural. Natalia Velasco Castrillón, subdirectora para la familia de SDIS, destacó la importancia de trabajar directamente con los hombres para transformar las violencias y fomentar relaciones más seguras y respetuosas.

Por su parte, Mariana Álvarez Matallana, directora de Transformaciones Culturales de la SCRD, enfatizó que la no violencia se fomenta desde la transformación de creencias y mandatos culturales, y ratificó que el trabajo conjunto permite que el enfoque de cultura ciudadana llegue a situaciones donde es fundamental cuestionar el machismo.

De esta manera, las secretarías continúan impulsando acciones para prevenir nuevas violencias, construir masculinidades corresponsables y avanzar hacia una Bogotá donde el cuidado sea una labor conjunta de todos sus ciudadanos.

¿En qué consisten los talleres para hombres en las comisarías de familia de Bogotá?

Estos talleres, orientados a hombres vinculados a procesos administrativos en comisarías de familia por presuntas violencias familiares, son espacios psicoeducativos que promueven la reflexión sobre creencias y prácticas, la gestión emocional, la comunicación asertiva, la corresponsabilidad y la paternidad consciente, según la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Cómo contribuyen las iniciativas de la Secretaría Distrital de Integración Social a la prevención de violencias en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Cultura, estas iniciativas inciden en las causas estructurales y culturales de la violencia, impulsando cambios comportamentales en hombres y familias mediante procesos educativos y vivenciales que buscan crear relaciones familiares más respetuosas, equitativas y seguras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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