Por: Portal Bogotá

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La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa mostrando avances significativos en su proceso constructivo, según información de la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Hasta el corte del 31 de julio de 2026, el proyecto reporta un progreso del 81,25 % a lo largo de sus 23,9 kilómetros de extensión, lo que confirma que esta obra de infraestructura, clave para la movilidad de la capital, sigue cumpliendo sus etapas conforme al cronograma definido.

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De acuerdo con datos de la EMB, para dar continuidad a estas labores, a partir del jueves 20 de agosto de 2026 comenzarán las obras relacionadas con el puente de dovelas sucesivas, una solución constructiva específica que permitirá el paso del viaducto que conforma el metro por la intersección de la avenida NQS, la autopista Sur y la calle Octava sur. Este método consiste en la construcción de una estructura de concreto de 160 metros de longitud, ensamblada por segmentos, para conectar el viaducto. El nuevo puente estará compuesto por tres luces, es decir, tres tramos de diferentes extensiones: dos de 45,1 metros y uno central de 69,2 metros.

La EMB explica que la construcción con dovelas tiene como principal ventaja que se puede realizar sin la necesidad de instalar columnas intermedias. Esto permite, entre otras cosas, minimizar la afectación sobre el tráfico existente, reducir el impacto en el entorno urbano y evitar interferencias con el sistema TransMilenio. Para desarrollar esta tarea, se emplearán carros de avance, equipos especializados que levantan los segmentos de la estructura de manera secuencial, asegurando así la estabilidad del puente mientras se construye y eliminando la necesidad de utilizar apoyos temporales en el suelo.

Mientras se desarrolla esta etapa, se implementarán modificaciones en la circulación vehicular, divididas en dos fases principales. En la primera, se realizará el cierre permanente de la isleta ubicada en la avenida NQS con calle Octava sur. En la segunda, entre las 11:00 p.m. y las 4:30 a.m., los vehículos que transitan en sentido sur-norte por la carrera 30 serán desviados a la altura de la calle 11 sur, ocupando de manera temporal el carril oriental de la calzada exclusiva de TransMilenio. Una vez lleguen a la calle Primera, podrán retomar la calzada mixta oriental para continuar su trayecto hacia el norte, de acuerdo con la EMB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la construcción del puente de dovelas sucesivas en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La construcción del puente de dovelas sucesivas, impulsada por la Empresa Metro de Bogotá, presenta un enfoque segmentado que asegura un impacto reducido sobre el tráfico y el entorno urbano. Utilizando carros de avance, el puente de 160 metros —con luces de 45,1 y 69,2 metros— se levantará tramo a tramo, sin columnas intermedias. Este avance forma parte del 81,25 % de progreso general reportado al 31 de julio de 2026.

¿Qué significa el sistema constructivo de dovelas sucesivas utilizado en el Metro de Bogotá?

El sistema de dovelas sucesivas consiste en fabricar el puente por segmentos, llamados dovelas, que se ensamblan uno a uno utilizando equipos especializados como los carros de avance. Este método, según explica la Empresa Metro de Bogotá, permite construir estructuras largas sin apoyos intermedios, minimizando la intervención en el tráfico y facilitando la ejecución de obras en zonas urbanas densas, como ocurre con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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