Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), por medio de su programa 'Culturas en Común', ha anunciado la presentación de la obra de teatro 'Cuando no éramos vacío'. Esta puesta en escena será el viernes 28 de agosto de 2026, a las 10:00 a. m., en el Salón Cultural Babilonia, situado en la avenida 9 No. 164-13, en la localidad de Usaquén. La invitación es abierta para quienes desean asistir, pues la entrada será gratuita hasta completar el aforo, según información oficial de Idartes y el portal bogota.gov.co.

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Esta propuesta artística se destaca por su carácter interdisciplinario, ya que integra danza, teatro físico y poesía. El eje temático de 'Cuando no éramos vacío' está centrado en el duelo y la transformación personal, propiciando así la reflexión de los espectadores sobre procesos íntimos y universales de cambio. La obra está inspirada en los textos de la escritora colombiana Piedad Bonnett, lo que suma una perspectiva literaria profunda a la experiencia escénica.

'Culturas en Común', de acuerdo con el portal de Idartes, busca el encuentro entre jóvenes artistas y estudiantes, generando espacios donde el arte se posiciona como herramienta fundamental para la creación, el diálogo y la construcción de comunidad. La presentación de 'Cuando no éramos vacío' hace parte de este objetivo, promoviendo conversaciones sobre el poder del arte en la sociedad contemporánea y su capacidad de transformación.

Con esta iniciativa, Idartes reafirma su apuesta por democratizar el acceso a manifestaciones culturales en Bogotá y por dinamizar escenarios locales, acercando a ciudadanos de todas las edades a obras con alto contenido reflexivo y educativo. La selección del Salón Cultural Babilonia como escenario se enmarca en el interés por descentralizar la oferta cultural de la ciudad, llevando actividades de calidad a diferentes barrios y localidades.

La jornada hace parte de una programación cultural más amplia impulsada por Idartes y la Alcaldía de Bogotá, que busca enriquecer la vida cultural capitalina. Así, eventos como este permiten a estudiantes, jóvenes artistas y público general dialogar sobre el arte y reconocer su potencial transformador en el entorno social y personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la presentación de ‘Cuando no éramos vacío’ en Bogotá?

La presentación de la obra ‘Cuando no éramos vacío’ tendrá lugar el viernes 28 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. en el Salón Cultural Babilonia, ubicado en la avenida 9 No. 164-13, en la localidad de Usaquén. El ingreso será libre hasta completar el aforo, según la información oficial proporcionada por Idartes.

¿De qué trata la obra ‘Cuando no éramos vacío’ y cuál es su inspiración?

‘Cuando no éramos vacío’ es una puesta en escena interdisciplinaria que combina danza, teatro físico y poesía para reflexionar sobre el proceso del duelo y la transformación personal. La obra se inspira en la escritora colombiana Piedad Bonnett y busca fomentar la reflexión y el diálogo sobre el poder del arte como herramienta de creación y construcción de comunidad, de acuerdo con el contenido expuesto por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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