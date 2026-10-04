Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Orlando Muñoz, recordado por su labor como vendedor de helados y por recorrer diversos sectores en su moto para asegurar su sustento diario, perdió la vida tras sufrir un grave accidente en la vía que conecta Alvarado y Venadillo. El incidente ocurrió el pasado sábado 3 de octubre, cuando Muñoz, quien conducía una motocicleta con placas LUT-28F, transitaba cerca de las 6:35 de la noche.

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De acuerdo con los hechos reportados, un árbol cayó inesperadamente sobre la carretera. Este impacto habría desestabilizado a Muñoz, provocando que perdiera el control de la motocicleta y quedara tendido en el asfalto. Posteriormente, cuando aún permanecía en el suelo, una camioneta lo atropelló, agudizando la gravedad de sus lesiones.

El accidente puso en evidencia las dificultades en la atención de emergencias en la zona, pues pasaron más de 40 minutos antes de que una ambulancia llegara al lugar para brindarle los primeros auxilios. Fue una unidad médica de Ambalema, que transitaba por el sector, la que finalmente se detuvo a asistir a Muñoz. Inicialmente, fue trasladado hasta Venadillo y, dadas las complicaciones de su estado de salud, fue remitido luego a Ibagué. Allí permaneció hospitalizado en el Hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió tratamiento por las heridas sufridas durante el siniestro.

Lamentablemente, los esfuerzos médicos no lograron mejorar su condición y se confirmó el fallecimiento de Muñoz. Quienes lo conocían han manifestado que era reconocido en varios sectores por su trabajo constante y dedicación. Según la información suministrada, Muñoz vivía solo en la ciudad de Ibagué. El caso ha causado conmoción entre quienes valoraban su esfuerzo cotidiano y resalta las dificultades que atraviesan muchos trabajadores informales en su búsqueda diaria del sustento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente que cobró la vida de Orlando Muñoz en la vía Alvarado-Venadillo?

El accidente se produjo cuando un árbol cayó sobre la carretera, lo que impactó a Orlando Muñoz mientras se movilizaba en su motocicleta. Este hecho le hizo perder el control del vehículo y caer sobre la vía, donde posteriormente fue atropellado por una camioneta. La secuencia de estos acontecimientos terminó por ocasionar heridas de gravedad que, pese a la atención médica, derivaron en su fallecimiento, según lo reportado en la información disponible.

¿Cuánto tiempo tardó la atención médica tras el accidente de Orlando Muñoz en Ibagué?

La atención médica tras el accidente en la vía Alvarado-Venadillo tardó más de 40 minutos en llegar. La ambulancia que finalmente auxilió a Orlando Muñoz provenía de Ambalema y pasaba por el sector, lo cual retrasó el inicio de los procedimientos médicos críticos. Posteriormente, fue trasladado a Venadillo y remitido a Ibagué debido a la gravedad de sus lesiones.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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