En medio de los avisos en la movilidad de Bogotá, un hecho causó conmoción entre los conductores de la capital colombiana en la mañana del viernes 2 de octubre de 2026.

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Un trágico accidente de tránsito registrado en la calle 70D sur, en sentido sur-norte dentro de la ciudad, provocó el fallecimiento de un joven de 29 años y heridas en una menor de 7 años.

El percance vial se desencadenó cuando un vehículo de transporte público impactó por alcance contra la parte trasera de una motocicleta que circulaba por el sector.

Agentes institucionales arribaron al punto crítico para atender la contingencia, recabar evidencias físicas, tomar declaraciones a testigos e inspeccionar los videos grabados por los dispositivos de videovigilancia de la zona.

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A las 7:07 a. m., los organismos encargados del tráfico emitieron el informe inicial confirmando el evento fatal y el desplazamiento inmediato de los peritos forenses.

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, entre vehículo escolar y motociclista, sobre la calle 70D sur con carrera 20”, se puntualizó desde la cuenta oficial de X, replicado por el diario El Tiempo.

La Seccional de Tránsito y Transporte manejó como hipótesis preliminar el incumplimiento de la distancia de seguridad por parte del conductor del bus.

Las dependencias oficiales precisaron que el bus escolar era guiado por Juan Darío Hernández, ciudadano de 40 años que resultó completamente ileso del impacto que paralizó la circulación vehicular durante horas.

El segundo automotor, una motocicleta, era manejado por el conductor de 29 años, quien falleció instantáneamente en el lugar del impacto por la extrema gravedad de las lesiones padecidas.

La persona fallecida fue identificada formalmente como Gustavo Adolfo Rueda Navarro, quien no logró ser conducido hacia una clínica asistencial para recibir maniobras médicas avanzadas.

Una menor de 7 años viajaba como parrillera en la moto. Las evaluaciones iniciales detectaron que sufría “un trauma en el miembro inferior derecho con fractura cerrada de fémur”.

Posteriormente, la niña fue remitida de urgencia a las instalaciones del Hospital de Meissen para recibir atención especial.

¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito en Bogotá?

En caso de sufrir un accidente de tránsito en Bogotá, el procedimiento legal y logístico varía según la presencia de lesionados o si se trata de un choque simple.

Si el siniestro vial deja personas heridas o fallecidas, debe llamar inmediatamente a la Línea 123 para solicitar asistencia médica. En esta situación, no mueva los vehículos implicados ni altere la escena. Espere la llegada de la Policía de Tránsito y del personal de criminalística para la toma de croquis y la recolección de pruebas.

Si el choque únicamente genera daños materiales, la Ley 2251 de 2022 determina un protocolo diferente. En estos eventos no debe esperar la presencia de un agente de tránsito. La normativa exige retirar inmediatamente los vehículos de la vía para no obstruir la circulación. No mover los automotores puede ocasionar un comparendo ambiental o de movilidad.

Antes de mover los carros, recaude material probatorio. capture fotografías en plano general del lugar, ángulos diagonales de los vehículos, placas y detalles concretos del impacto. Grabe videos panorámicos donde se distingan las señales viales. Solicite los datos de contacto, nombres, número de cédula, teléfono y póliza de seguro del otro conductor.

Comuníquese de inmediato con la compañía aseguradora para reportar el siniestro y recibir asistencia técnica o jurídica legal. Las partes involucradas pueden conciliar el pago de los daños directamente, mediante las aseguradoras o acudiendo a un centro de conciliación autorizado. Si no logran acuerdo, las pruebas recopiladas servirán ante la justicia ordinaria.

Adicionalmente, el programa de Orientación e Información a Víctimas de Siniestros Viales (ORVI) brinda asesoría social, legal y psicológica gratuita a afectados.

Conocer los pasos adecuados tras una colisión vehicular agiliza la resolución de conflictos y contribuye a la movilidad en la capital.

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