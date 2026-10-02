Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito en la vía Ricaurte–Agua de Dios, ubicada en el departamento de Cundinamarca, dejó como saldo la muerte de un hombre y otro herido. El siniestro ocurrió en horas avanzadas de la noche del jueves 1 de octubre, según se informó en el reporte inicial. De acuerdo con los datos disponibles, dos hombres se desplazaban en una motocicleta Honda cuando colisionaron con un vehículo tipo Chana que, al momento del impacto, transportaba cilindros de gas propano.

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El fuerte choque provocó que los ocupantes de la motocicleta salieran abruptamente de la carretera, terminando en una zona boscosa contigua a la vía. Durante la caída, los ciudadanos también derribaron parte de una cerca de alambre de púas, evidencia material de la violencia del accidente. En el lugar de los hechos perdió la vida John Sebastián Falla Rodríguez, quien era uno de los ocupantes del vehículo de dos ruedas. Por su parte, Dayro Guzmán Torres, quien lo acompañaba, resultó herido como consecuencia del choque y fue auxiliado de inmediato por personal de emergencia.

Las labores de los organismos de socorro permitieron que Guzmán Torres fuera trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial en Girardot, donde permanece bajo atención médica mientras se evalúa la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con la información recolectada en el lugar, ambos hombres estarían vinculados laboralmente con una empresa distribuidora de cerveza de la ciudad de Girardot. No obstante, hasta el momento las causas concretas del accidente no han sido esclarecidas y continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Este lamentable hecho ha generado consternación en la comunidad y deja muchos interrogantes abiertos sobre lo sucedido en la vía durante esa noche. La atención ahora se centra tanto en el proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas como en el esclarecimiento de los factores que desencadenaron el accidente en el interior de Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el accidente en la vía Ricaurte–Agua de Dios?

Las causas específicas que provocaron el accidente entre la motocicleta Honda y el vehículo tipo Chana aún no han sido determinadas. De acuerdo con la información suministrada en el reporte, el caso continúa en investigación y no se ha revelado qué factores precisos contribuyeron al choque esa noche.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente en Cundinamarca?

Las víctimas del siniestro ocurrido en la vía Ricaurte–Agua de Dios fueron John Sebastián Falla Rodríguez, quien murió en el lugar de los hechos, y Dayro Guzmán Torres, que resultó herido y fue llevado a un hospital de Girardot. Ambos estarían vinculados laboralmente con una empresa distribuidora de cerveza de dicha ciudad, según los datos recopilados en la zona del incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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