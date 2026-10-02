Por: Portal Bogotá

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Este viernes 2 de octubre de 2026, Bogotá vive una jornada significativa en el marco de la Semana de Protección y Bienestar Animal, una iniciativa organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). La ciudad desarrolla una serie de actividades orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger a los animales, particularmente en zonas con alto índice de atropellamientos, como el barrio San Pedro Sur, en la localidad de Usme, y la vereda Mochuelo, en Ciudad Bolívar, según la información oficial compartida por el Instituto.

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La campaña ‘Bájele, Perrito’, impulsada por el IDPYBA, busca que los conductores tomen conciencia sobre la presencia y vulnerabilidad de la fauna doméstica, especialmente en corredores viales donde el tránsito frecuente ha puesto en riesgo la vida de numerosos animales. Para ello, artistas y miembros de la comunidad participan en intervenciones ciudadanas de carácter pedagógico, donde se marca el espacio público con mensajes y símbolos que recuerdan tanto a peatones como a quienes circulan en vehículo la necesidad de reducir la velocidad y prestar atención a los ‘seres sintientes’, expresión que hace referencia a los animales capaces de experimentar placer y sufrimiento.

Esta estrategia del IDPYBA no se desarrolla de manera aislada, sino que cuenta con la colaboración de la Mesa Distrital de Atropellamiento, las Juntas de Acción Comunal y diversos proteccionistas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, quienes han sido testigos y agentes activos en la defensa de los derechos de los animales en estos sectores. Asimismo, las acciones pedagógicas y de intervención hacen parte de una agenda mayor durante la Semana PYBA, la cual incluye varias actividades en diferentes puntos del Distrito Capital.

El evento, que se adelanta bajo el lema ‘Mi Corazón es Animalista’, también conmemora el Día Mundial de los Animales, resaltando la importancia de adoptar mejores prácticas de convivencia con los animales, crear conciencia sobre el abandono y fortalecer la seguridad vial para evitar más casos de atropellamiento. La programación específica de las actividades puede consultarse en las publicaciones del IDPYBA en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la campaña ‘Bájele, Perrito’ del IDPYBA en Bogotá?

La campaña ‘Bájele, Perrito’ liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal busca promover la conciencia entre conductores y ciudadanos sobre la necesidad de proteger a la fauna doméstica, especialmente en zonas con frecuentes atropellamientos. Mediante intervenciones artísticas y pedagógicas en el espacio público se invita a la población a practicar la seguridad vial pensando en los animales y reconocer su condición de seres sintientes.

¿Qué actividades se desarrollan durante la Semana de Protección y Bienestar Animal en Bogotá?

Durante la Semana de Protección y Bienestar Animal, se realizan actividades como intervenciones artísticas, jornadas de sensibilización, marcación del espacio público, y eventos comunitarios en diferentes localidades de Bogotá. Estas acciones se enmarcan en campañas de concientización sobre los derechos y el bienestar de los animales, con la participación de organizaciones comunitarias y autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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