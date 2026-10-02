Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión clave para el aparato judicial colombiano al nombrar a Luis Ramón Garcés Díaz como magistrado titular de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Esta elección se da tras la salida de Octavio Augusto Tejeiro Duque, asegurando que la Sala cuente de nuevo con sus 23 miembros completos, como lo señala la información confirmada por la misma Corte Suprema.

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El proceso de selección de Garcés Díaz partió de una lista conformada por 10 candidatos, elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura. Su trayectoria académica comienza en la Universidad Externado de Colombia, donde además de obtener el título de abogado, alcanzó una especialización en Derecho Comercial. Posteriormente, amplió su formación con una maestría en Leyes en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, lo que aporta un enfoque internacional a su perspectiva jurídica.

De acuerdo con los datos suministrados por la alta corte, la carrera de Garcés Díaz ha estado vinculada al sector judicial y privado. Su paso previo como conjuez y magistrado auxiliar en la misma Sala de Casación Civil, Agraria y Rural refuerza su conocimiento en el área donde ahora asume la responsabilidad como magistrado pleno. Además, su experiencia en entidades privadas es significativa: fue abogado para entidades bancarias, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia, y ocupó cargos ejecutivos como vicepresidente jurídico y secretario general en Scotiabank Colpatria.

En cuanto a su papel en organismos de regulación y arbitraje, Garcés Díaz ha sido miembro principal en la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Esta trayectoria indica una sólida relación con los temas de regulación financiera y arbitraje comercial.

Además de sus logros profesionales, Garcés Díaz destaca como docente de la Universidad Externado y ha contribuido en publicaciones académicas. Es coautor del libro ‘Derecho de los Títulos Valores’ y autor de artículos sobre contratación internacional, títulos valores electrónicos, responsabilidad precontractual y arbitraje internacional. Pertenece también al Colegio de Abogados Comercialistas, lo que resalta su perfil en el ámbito del derecho comercial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Luis Ramón Garcés Díaz y cuál es su experiencia judicial?

Luis Ramón Garcés Díaz es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial y maestría en Leyes de la Universidad de Columbia. Ha sido conjuez y magistrado auxiliar en la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, abogado de entidades bancarias y miembro de comités y organismos relevantes en el ámbito financiero y del arbitraje.

¿Qué atribuciones tiene la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es responsable de revisar y decidir casos relacionados con el derecho civil, agrario y rural, asegurando la correcta aplicación de la ley en estos ámbitos. Además, se encarga de sentar jurisprudencia en materia civil para toda Colombia.

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