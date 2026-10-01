Por: EL PILON SA

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Cada octubre representa una dolorosa remembranza para Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, el joven guajiro que falleció el 31 de octubre de 2010 tras asistir a una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. El caso ha trascendido durante años dentro de la opinión pública colombiana, marcado por numerosas preguntas sin respuestas claras y un proceso judicial extenso que aún impacta a quienes lo siguieron de cerca. Según lo que él mismo expresó en sus redes sociales, octubre, lejos de ser solo otro mes, se carga de un peso emocional difícil de sobrellevar: “Dieciséis años caminando por octubre, y no pasa un día sin que el dolor me recuerde que ya no estás aquí, Luis Andrés. Hay meses que pesan más que el calendario; este es uno de ellos”.

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En su mensaje público, Luis Alonso Colmenares describió con sinceridad el dolor persistente de enfrentar uno a uno los aniversarios de la muerte de su hijo. Expuso la dificultad emocional de levantarse cada día, y cómo únicamente quienes han pasado por una pérdida semejante pueden comprender la magnitud de ese sufrimiento: “Solo quien ha perdido un hijo sabe lo que es despertar con el alma destrozada y aun así levantarse de la cama. Hoy, una vez más, desearía poder despertar en noviembre”. Estas palabras dejan en evidencia que, dieciséis años después, el duelo continúa presente en su cotidianidad y en cada fecha que recuerda el fallecimiento de Luis Andrés.

El proceso judicial alrededor del caso concluyó recientemente, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema absolviera a Laura Moreno, amiga cercana de Luis Andrés y estudiante de la Universidad de Los Andes. En cuanto al proceso contra Jessy Quintero, este fue cobijado por prescripción. Con estas decisiones, se cerró formalmente uno de los procesos judiciales más mediáticos de Colombia, aunque persisten las dudas sobre si la muerte fue resultado de un homicidio o un accidente. La Corte Suprema sostuvo que no existían pruebas concluyentes que permitieran afirmar una u otra hipótesis.

Pese al dictamen judicial, el padre de Luis Andrés Colmenares ha mantenido una postura distinta respecto a los hechos, recordando una conclusión previa del Tribunal de Bogotá que afirmaba la existencia de homicidio, aunque no se hubieran identificado responsable(s) específico(s). Luis Alonso Colmenares criticó también la labor de la Fiscalía, sugiriendo que no identificar culpables es distinto a negar que el crimen haya ocurrido. Su mensaje, finalmente, concluyó con una petición a Dios para recibir fortaleza y perseverancia, subrayando el amor indeleble que siente por su hijo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares según la Corte Suprema?

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema decidió absolver a Laura Moreno y declaró prescrita la acción judicial contra Jessy Quintero. Esto cerró oficialmente el proceso judicial, ya que la Corte consideró que no existían pruebas suficientes para demostrar si la muerte de Luis Andrés Colmenares fue un accidente o un homicidio.

¿Por qué sigue habiendo dudas sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares?

Aunque la decisión judicial fue definitiva, el caso continúa generando interrogantes porque, de acuerdo con Luis Alonso Colmenares, el Tribunal de Bogotá había establecido que existió un homicidio sin poder individualizar responsables. Además, el padre de la víctima critica que la Fiscalía no haya logrado establecer quiénes fueron los culpables, lo que alimenta la incertidumbre pública.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.