Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Autoridades de Ibagué mantienen vigilancia tras reportes de objetos sospechosos en diferentes puntos urbanos

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Una alerta movilizó este jueves 1 de octubre a las autoridades y habitantes de Ibagué, específicamente en el sector del M30, donde un reporte sobre un objeto sospechoso cerca de la Secretaría de Planeación desencadenó una respuesta rápida y preventiva. Según imágenes enviadas por ciudadanos que se encontraban en el área, la detección de este elemento motivó la puesta en marcha de un procedimiento de seguridad dirigido a proteger a las personas que circulaban por la zona.

De acuerdo con la información conocida, como parte del protocolo establecido para este tipo de situaciones, algunas personas fueron evacuadas mientras los organismos de seguridad inspeccionaban el lugar. El objetivo principal era identificar las características del objeto y determinar si representaba un riesgo, como la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo. Hasta el momento, no ha habido confirmación oficial sobre la naturaleza del elemento detectado. Por este motivo, las autoridades han recomendado a la ciudadanía evitar transitar por las inmediaciones del M30 y atender las instrucciones que impartan los equipos de emergencia mientras continúan las labores de revisión en el sitio.

Este incidente coincidió con un segundo reporte durante la misma jornada, ocurrido en la Ciudadela Simón Bolívar. En horas de la mañana del jueves se reportó otro objeto sospechoso, aparentemente un televisor, que fue encontrado abandonado cerca de la Casa de Justicia ubicada en el barrio La Esmeralda. Este punto, localizado frente a la manzana 26 de la segunda etapa de la Ciudadela Simón Bolívar y próximo a un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, fue acordonado de inmediato. Los cierres afectaron ambos sentidos de la vía y las personas presentes debieron alejarse del lugar de los hechos.

Ambas situaciones se encuentran bajo análisis de los expertos, quienes adelantan las verificaciones necesarias para descartar cualquier peligro potencial. Por ahora, la comunidad de Ibagué permanece pendiente de un comunicado oficial que aclare la naturaleza de los objetos y brinde detalles sobre los procedimientos adoptados para preservar la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se activan protocolos de evacuación ante objetos sospechosos en Ibagué?

Los protocolos de evacuación se aplican inmediatamente en presencia de objetos sospechosos con el propósito de proteger a la ciudadanía ante posibles riesgos, como artefactos explosivos. Esta medida permite a los expertos inspeccionar el lugar con mayor seguridad y evaluar la naturaleza del elemento reportado, garantizando la integridad de las personas hasta que se descarte cualquier peligro.

¿Qué se sabe sobre los objetos sospechosos encontrados en el M30 y la Ciudadela Simón Bolívar?

Hasta el momento, las autoridades de Ibagué no han confirmado la naturaleza de los objetos sospechosos hallados en el M30 y la Ciudadela Simón Bolívar. En ambos casos, se activaron procedimientos preventivos, se acordonaron los sitios y las personas fueron evacuadas mientras avanzan las verificaciones correspondientes. Se espera que un pronunciamiento oficial detalle lo sucedido y esclarezca si había algún riesgo para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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