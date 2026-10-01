Por: El Espectador

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La propuesta de militarizar Bogotá, centrada especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, ha reavivado el debate político y social sobre la seguridad en la capital. Este planteamiento, respaldado por sectores representados en el Congreso e impulsado por la recolección de firmas ciudadanas, recibió en las últimas horas una respuesta clara desde la administración distrital, encabezada por el secretario de Seguridad, César Restrepo. De acuerdo con el pronunciamiento oficial citado por El Espectador, Bogotá ya cuenta con operativos conjuntos entre la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, por lo que la entrada de los militares “no sería una novedad”. Restrepo enfatizó que la prioridad se mantiene en fortalecer la Policía, la investigación criminal y la capacidad judicial.

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El debate volvió a la agenda pública luego de que el representante José Jaime Uscátegui solicitara al presidente Abelardo de la Espriella autorizar el despliegue de fuerzas militares en los sectores mencionados, petición que se suma a la convocatoria de un cabildo abierto liderado por el concejal Julián Uscátegui y respaldado por más de 37.000 firmas certificadas por la Registraduría Nacional. Sin embargo, ni el Gobierno Nacional ni el alcalde Carlos Fernando Galán han anunciado por el momento la aplicación formal de asistencia militar para la ciudad.

Sobre este punto, el Distrito detalla que el Ejército ya participa activamente en la seguridad de Bogotá, cubriendo la jurisdicción con más de 10.000 soldados involucrados en patrullajes mixtos, controles territoriales y acciones focalizadas en delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. A modo de ejemplo, durante septiembre se realizaron operativos conjuntos en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y otras, apoyados por policías, miembros del Ejército y la Fiscalía. La administración local sostiene que el verdadero reto es superar el déficit de policías, pues el número de uniformados por cada 100.000 habitantes sigue siendo insuficiente para cubrir las demandas de vigilancia e investigación que requiere Bogotá.

La legislación colombiana, específicamente el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, define la asistencia militar como un recurso excepcional que debe ordenarse solo en casos de grave amenaza a la seguridad y el orden público. Aunque la ciudad experimenta graves problemas de seguridad, la decisión de militarizar permanece bajo el análisis de las autoridades y, por ahora, Bogotá privilegia la coordinación entre instituciones ya establecida.

¿Cuál es la diferencia entre militarización y asistencia militar en Bogotá?

La militarización implica la presencia permanente y mayoritaria del Ejército en funciones de seguridad interna, mientras que la asistencia militar, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, es un apoyo temporal y excepcional al trabajo de la Policía, ordenado solo en situaciones de grave alteración del orden público. En Bogotá, las acciones actuales corresponden a la segunda figura: operativos de apoyo coordinados, no un despliegue militar total.

¿Qué localidades y delitos motivan la petición de militarización en Bogotá?

La solicitud se centra en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, localidades que, según reportes incluidos en la petición, presentan altos índices de homicidios asociados con problemáticas como microtráfico, extorsión y otras economías ilegales. Estos factores y hechos relevantes, como el asesinato de un funcionario de la Sijín y atentados recientes, han impulsado el debate sobre seguridad y presencia militar en estos sectores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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