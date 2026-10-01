Una riña registrada durante la madrugada de este 30 de septiembre terminó en tragedia en el barrio San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Un hombre murió luego de resultar gravemente herido con un machete y dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el hecho.

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De acuerdo con el reporte conocido sobre el caso, la emergencia ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada, en inmediaciones de la diagonal 48 con avenida Caracas.

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La situación fue reportada a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió que uniformados de la Policía se desplazaran hasta el sector.

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Al llegar, los agentes encontraron a un hombre herido en plena vía pública. Según la información preliminar, también ubicaron a dos hombres que portaban un machete y que intentaron escapar del lugar. Los uniformados iniciaron la persecución y lograron interceptarlos varias cuadras más adelante.

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De acuerdo con el reporte preliminar, uno de los dos hombres habría sido quien ocasionó la lesión que terminó provocando la muerte de la víctima. Aunque al lugar llegaron organismos de socorro para atender la emergencia, el hombre falleció en el sitio debido a la gravedad de la herida.

Hasta el momento de publicación de esta información, la identidad del fallecido no había sido establecida públicamente.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, cuyos funcionarios adelantaron las labores correspondientes para establecer cómo comenzó la confrontación y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de homicidio. La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, qué desencadenó la riña, cómo se produjo la agresión y cuál fue la responsabilidad individual de los detenidos.

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Bogotá registra cientos de homicidios durante 2026

El caso se suma a los hechos violentos registrados en la capital durante este año. Según el conteo citado en el reporte inicial, con este homicidio Bogotá llegó a 770 asesinatos en lo corrido de 2026. Esta cifra corresponde al conteo del medio que reportó el caso y puede estar sujeta a actualización conforme avancen los procesos de consolidación estadística.

La Policía Nacional mantiene publicados sus registros oficiales de delitos, incluidos los homicidios, mientras que los datos distritales también son actualizados periódicamente por las autoridades de seguridad.

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