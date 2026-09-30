Este miércoles, 30 de septiembre, el administrador del estadio El Campín, Sencia, y la Alcaldía de Bogotá convocaron a una rueda de prensa para hablar acerca de la obra del nuevo escenario deportivo en la capital, que estaba planeado para entregarse en diciembre de 2027, pero por retrasos en permisos y demás ya no se finalizará en esa fecha.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

De hecho, mucho se ha hablado acerca de qué pasó realmente, cuáles son los permisos que faltan, por qué no se ha puesto ni un ladrillo y demás, por lo que la Alcaldía aclaró todos esos puntos.

#construccion #bogota #alcaldia ♬ sonido original – Pulzo 📲 @pulzocolombia ¿Por qué todavía no comienzan las obras del nuevo El Campín? El proyecto sigue pendiente de un trámite clave de movilidad. Aunque la Secretaría de Movilidad aprobó el Estudio de Transporte y Tránsito el pasado 15 de septiembre, todavía está en evaluación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Ese documento establece cómo se manejará el tráfico, los peatones y las vías cercanas durante la construcción. El PMT fue radicado el 22 de septiembre y, hasta que avance este proceso, las obras principales no pueden comenzar formalmente. #elcampin

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Cuándo se entregará el estadio El Campín

Este miércoles se resolvieron todas esas dudas, pues el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que claramente el estadio ya no se entregará en diciembre de 2027, como estaba planteado, sino en diciembre de 2028, es decir, en 27 meses.

Ahora, eso no es todo. Sencia, administradora del estadio, pidió el permiso para, además, aumentar la capacidad del escenario deportivo, pues ahora será para 60.000 personas, que pueden llegar a ser 80.000 en conciertos y más eventos fuera del fútbol.

“Pudimos resolver los retos que tenía el proyecto, lo hicimos viable, vamos a aumentar la capacidad a más de 60.000 espectadores para Bogotá y vamos a garantizar que Bogotá tenga en funcionamiento el nuevo estadio en diciembre del año 2028”, dijo el alcalde Galán.

Finalmente, el nuevo estadio tendrá techo retráctil, lo cual ayudará a cuidar la gramilla cuando llueve y a mejorar la experiencia de los asistentes a los distintos eventos.

Así se presentó nuevamente el proyecto:

#Atención | Modifican la fecha de entrega del nuevo Estadio El Campín en Bogotá. El proyecto finalizará en diciembre de 2028 y no en diciembre de 2027, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán. El complejo contará con aforo para 60.000 personas y gradería sur retráctil. pic.twitter.com/9FibXj7gtu — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 30, 2026

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Finalmente, el alcalde aseguró que la mejor noticia es que ya todos los permisos están en regla, lo que significa que ahora sí se podrá comenzar con la obra, recordando que desde marzo el terreno fue intervenido, pero hasta ahora no se había podido poner ni un solo ladrillo porque aún había documentos, licencias y demás pendientes.

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