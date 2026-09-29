La construcción del nuevo estadio El Campín, en Bogotá, tendrá un ajuste en su cronograma debido a los retrasos que se han presentado antes del inicio de las obras. Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien anunció que próximamente se dará a conocer una nueva fecha de entrega del proyecto.
(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)
En diálogo con Caracol Radio, el alcalde dijo: “Muy pronto vamos a tener un anuncio, hoy tenemos una reunión para confirmar algunos datos, un anuncio que ya nos va a determinar, tanto las características que va a tener el estadio que va a tener Bogotá como las fechas para cuando va a estar el estadio listo exactas. Nos tocó fue salvar este proyecto, que como le digo tenía un pecado original, que como estaba planteado no era viable”.
Y agregó: “Ya le daremos la fecha, la fecha y las características, muy pronto las tendrá la ciudad y la ciudad, creo, va a respaldar ese proyecto, porque va a ser un proyecto que nos va a ilusionar con que Bogotá tenga, no solamente uno de los mejores estadios de Colombia, sino de Latinoamérica”.
La iniciativa, que busca transformar uno de los escenarios deportivos más importantes de Colombia, tenía como fecha prevista de entrega diciembre de 2027. Sin embargo, los inconvenientes en los trámites previos obligaron a revisar ese plazo, por lo que ya no se tiene certeza de que el estadio esté listo para ese momento.
¿Por qué se retrasó la construcción del nuevo estadio El Campín?
Uno de los principales obstáculos ha sido la demora en los trámites necesarios para comenzar formalmente la construcción. Entre ellos se encuentra la aprobación del Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, un requisito para establecer cómo se manejará la movilidad en los alrededores del complejo deportivo.
Este procedimiento ha impedido que el proyecto avance según el cronograma inicial. Aunque en marzo de 2026 se hizo un acto simbólico para anunciar el comienzo de las obras, la fase formal de construcción todavía no había arrancado a finales de septiembre.
La situación también ha puesto en duda la posibilidad de cumplir con la fecha de entrega prevista para diciembre de 2027. De acuerdo con los reportes conocidos sobre el proyecto, la construcción del escenario tendría una duración aproximada de 22 meses, contados a partir del inicio formal de esa etapa.
Así será el nuevo estadio de Bogotá
El proyecto se desarrolla mediante una asociación público-privada (APP), con la participación del concesionario Sencia. La propuesta contempla levantar el nuevo estadio en un sector distinto al que ocupa actualmente el Nemesio Camacho El Campín, con el propósito de mantener en funcionamiento el escenario existente mientras avanzan los trabajos.
De esta manera, Bogotá busca renovar su infraestructura deportiva sin suspender las actividades futbolísticas y los espectáculos que se realizan en el tradicional estadio de la capital.
Por ahora, los aficionados al fútbol y los ciudadanos que esperan la renovación del complejo deportivo están a la espera de que la Alcaldía entregue información concreta sobre el nuevo cronograma. El anuncio de Galán permitirá conocer cuánto se extenderá el plazo y cuándo podría estar terminado el escenario.
(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)
La fecha de diciembre de 2027, que se había establecido inicialmente, está en revisión, mientras se resuelven los trámites que faltan para poner en marcha la construcción.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO