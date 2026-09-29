La construcción del nuevo estadio El Campín, en Bogotá, tendrá un ajuste en su cronograma debido a los retrasos que se han presentado antes del inicio de las obras. Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien anunció que próximamente se dará a conocer una nueva fecha de entrega del proyecto.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde dijo: “Muy pronto vamos a tener un anuncio, hoy tenemos una reunión para confirmar algunos datos, un anuncio que ya nos va a determinar, tanto las características que va a tener el estadio que va a tener Bogotá como las fechas para cuando va a estar el estadio listo exactas. Nos tocó fue salvar este proyecto, que como le digo tenía un pecado original, que como estaba planteado no era viable”.

Y agregó: “Ya le daremos la fecha, la fecha y las características, muy pronto las tendrá la ciudad y la ciudad, creo, va a respaldar ese proyecto, porque va a ser un proyecto que nos va a ilusionar con que Bogotá tenga, no solamente uno de los mejores estadios de Colombia, sino de Latinoamérica”.

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La iniciativa, que busca transformar uno de los escenarios deportivos más importantes de Colombia, tenía como fecha prevista de entrega diciembre de 2027. Sin embargo, los inconvenientes en los trámites previos obligaron a revisar ese plazo, por lo que ya no se tiene certeza de que el estadio esté listo para ese momento.