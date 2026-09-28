El rastro de impunidad que buscaban trazar los presuntos responsables de un crimen que conmocionó al país comenzó a desmoronarse en el vecino país. Un detallado expediente judicial al que tuvo acceso El Tiempo reconstruye paso a paso cómo las autoridades venezolanas lograron ubicar y capturar a los falsos médicos señalados dentro de la investigación por la muerte y desaparición forzada de Yulitza Toloza, registrada el pasado mes de mayo en el sur de Bogotá.

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El trágico caso se remonta al 13 de mayo, fecha en la que Toloza ingresó al centro estético Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, con el propósito de someterse a una intervención de lipólisis láser. Sin embargo, en lugar del procedimiento médico seguro que esperaba, la víctima comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de prácticas invasivas realizadas por personas sin acreditación. Según las notificaciones rojas de Interpol emitidas el 20 de mayo, tras el colapso de la paciente, los implicados la sacaron del establecimiento en un vehículo con rumbo desconocido, siendo hallada sin vida horas más tarde.

Los requeridos por la justicia colombiana son María Fernanda Delgado Hernández —propietaria del local y encargada de cobrar por los procedimientos sin contar con títulos habilitantes— y Edinson José Torres Sarmiento, señalado de recopilar y evaluar los exámenes médicos previos sin ningún tipo de certificación profesional. Contra ambos pesan cargos por desaparición forzada, omisión de socorro, secuestro simple, encubrimiento y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

La caída de la pareja en territorio extranjero tuvo un origen tan inusual como digital. De acuerdo con el acta oficial del Servicio de Investigación Penal del estado Portuguesa, el rastro comenzó gracias a un patrullaje cibernético rutinario en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

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Los uniformados detectaron una publicación en TikTok que exhibía las fotografías de Delgado y Torres advirtiendo que eran buscados internacionalmente por el caso Toloza, acompañada de comentarios ciudadanos que los ubicaban en el estado Portuguesa. Con esta pista, la policía montó un operativo de búsqueda que culminó en la autopista General José Antonio Páez, a la altura del distribuidor Quebrada de la Virgen (municipio de Guanare). Al ser abordados, los sospechosos opusieron resistencia y trataron de huir, lo que motivó su detención inicial en flagrancia por ataque a la autoridad antes de confirmarse su verdadera identidad y las alertas internacionales emitidas desde Bogotá.

Tras su arresto, el expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela a finales de mayo. Aunque el alto tribunal venezolano ha validado el estatus de detención preventiva y mantiene las actuaciones en curso, el panorama para su repatriación a Colombia enfrenta un obstáculo jurídico de proporciones mayores.

La Constitución de Venezuela establece de manera explícita la prohibición absoluta de extraditar a sus propios ciudadanos, un principio refrendado en su Código Penal. Si bien la normativa contempla la posibilidad de que los nacionales sean juzgados en su propio suelo por delitos cometidos en el exterior —siempre que las conductas estén tipificadas en su legislación—, el futuro judicial de los falsos médicos permanece en un limbo mientras la justicia de ese país evalúa los caminos procesales a seguir frente a la solicitud formal de entrega exigida por el Estado colombiano.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.