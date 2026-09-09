Por: La Red Viral

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Cuatro muertes y tres casos de presuntas lesiones hacen parte de las imputaciones que enfrenta el medico y cirujano Gabriel Cubillos ante la Fiscalía. En exclusiva, atendió el llamado de La Red Viral y respondió a Daniel Muñoz ante esas imputaciones y testimonios de pacientes que aseguran haber quedado gravemente afectadas tras sus procedimientos,.

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Además en exclusiva reconoce a una paciente que se le murió porque “el anestesiólogo estaba chateando”, el cierre de tres de sus clínicas por la Secretaría de Salud y una orden de captura en su contra.

(Lea también: El problema que vendría con el caso del famoso médico señalado de causar la muerte de 4 de pacientes)

Dijo que no operaba, pero un video lo confrontó

Uno de los primeros puntos que Daniel Muñoz buscó esclarecer fue quién opera realmente a los pacientes que llegan a las clínicas de Cubillos.

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El médico sostuvo que trabaja con un grupo interdisciplinario y que el responsable de las cirugías plásticas es un cirujano plástico certificado y no él. Cuando Muñoz le preguntó directamente si él operaba, Cubillos insistió en que las cirugías recaían sobre los especialistas de su equipo.

La entrevista dio un giro cuando La Red Viral le mostró un video publicado por el propio Cubillos, en el que aparece realizando un procedimiento sobre una paciente.

“¿Está operando?”, preguntó Muñoz.

“Sí, claro”, respondió Cubillos.

El médico explicó que se trataba de una “demostración quirúrgica” y que estaba utilizando un láser. Muñoz insistió: lo que aparecía en las imágenes era una cirugía plástica o estética.

“Claro. Sí, absolutamente”, terminó reconociendo.

Cubillos defendió que ninguna norma le impide realizar ese tipo de procedimientos.

La precisión resulta relevante: Cubillos sostiene que él no es cirujano plástico responsable de las operaciones, pero algunas pacientes han dicho en La Red Viral que sí es Gabriel Cubillos quien promete opéralas.

Una contradicción frente a las imágenes presentadas por Muñoz, donde reconoció que sí participa directamente en determinados procedimientos quirúrgicos.

Paciente murió tras cirugía: el anestesiólogo y el “paseo de la muerte”

Otra de las revelaciones exclusivas más delicadas de La Red Viral surgió con el caso de Xiomar Vanessa Castillo Vega, una de las pacientes cuyo caso hace parte de los hechos por los que la Fiscalía imputó al Gabriel Cubillos.

Cubillos reconoció que Xiomar sufrió una grave emergencia durante una cirugía realizada el 23 de septiembre de 2024 en una de sus clínicas y aseguró que él se encontraba dentro del quirófano.

Su versión apunta directamente al anestesiólogo: afirmó que, “por estar chateando”, no advirtió lo que estaba ocurriendo. La paciente entró en paro, fue reanimada, quedó en coma y tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos.

Pero Daniel fue más allá de lo ocurrido en el quirófano y reconstruyó el recorrido que sufrió Xiomar después de quedar en estado crítico. Durante la entrevista le señaló a Cubillos que la paciente ese día fue trasladada de su clínica a una IPS de Fontibón, al otro lado de la ciudad donde permaneció hasta el 15 de noviembre, y posteriormente fue nuevamente trasladada a la IPS Medical en Kennedy.

Muñoz cuestionó esa cadena de remisiones como un posible “paseo de la muerte”. Cubillos reconoció los traslados, pero se desligó de las decisiones posteriores: sostuvo que inicialmente las remisiones dependían de la red de atención y de la Secretaría de Salud y que, una vez la paciente quedó bajo el manejo de otra institución, los siguientes movimientos ya no dependían de su clínica.

En medio de ese recorrido aparecieron dos datos calve que Daniel no dudo en revelados durante la entrevista: un pago realizado a la IPS de Fontibón otro dinero entregado a la familia. Daniel le preguntó directamente a Cubillos si él había pagado a la IPS y $100 millones a la mañana de Xiomar.

“Sí, claro”, respondió. Daniel preguntó y la póliza?

Cubillos explicó después que existía una póliza para cubrir complicaciones, pero aseguró que esta tenía límites y que, debido a la situación económica de la familia, su clínica aportó recursos adicionales. “Aparte de lo que cubría la póliza, nosotros le ayudamos a la familia”, afirmó.

La explicación abrió un interrogante especialmente sensible: si existía una póliza y Cubillos sostenía que Xiomar ya había sido remitida y había dejado de estar bajo su manejo, ¿por qué su clínica terminó poniendo dinero adicional? El médico negó que esa ayuda constituyera una aceptación de responsabilidad y sostuvo que se trató de un apoyo a una familia que no tenía recursos.

Muñoz también lo confrontó sobre su propio proceder: si consideraba que el anestesiólogo había cometido una falla de semejante gravedad, ¿qué hizo él como dueño de la clínica? Cubillos respondió que decidió “expulsarlo de mi clínica”, aseguró que el caso quedó registrado, que fue conocido por la Secretaría de Salud y que el profesional fue citado ante un comité de ética médica.

El caso de Xiomar adquiere todavía mayor relevancia porque Cubillos reconoció durante la entrevista que está entre los casos cuestionados dentro del proceso que adelanta la Fiscalía.

La exclusiva de La Red Viral permitió así conectar la emergencia dentro del quirófano, el señalamiento de Cubillos contra el anestesiólogo, los posteriores traslados de Xiomar, el cuestionamiento sobre un posible “paseo de la muerte”, los recursos entregados a la familia pese a existir una póliza y, finalmente, la muerte de la paciente.

Orden de captura, cierre de clínicas y la pregunta: ¿estaba huyendo?

Otro de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Daniel presentó a Gabriel por la orden de captura que existió en su contra. El médico la reconoció, aunque la calificó como “irregular” aseguró que la Fiscalía nunca lo había llamado previamente para informarle que era requerido.

Muñoz no se quedó en esa explicación. Le recordó además que la Secretaría de Salud había ordenado el cierre temporal de tres de sus clínicas mientras investigaba complicaciones y denuncias relacionadas con pacientes. Cubillos reconoció los cierres, pero sostuvo que obedecieron precisamente al desarrollo de esas investigaciones.

Daniel dijo entonces: si se trataba simplemente de una investigación, ¿por qué habían terminado cerradas temporalmente tres clínicas?.

El periodista seguidamente puso sobre la mesa información de fuentes de La Red Viral, según la cual tras esos cierres la Fiscalía habría expedido la orden de captura contra él.

Cubillos rechazó esa relación: “Falso”.

Pero Daniel continuó con otro punto sensible: el tiempo transcurrido antes de que Cubillos compareciera ante las autoridades. Frente a versiones que hablaban de un periodo mayor, Cubillos aseguró que fueron 15 días hasta que supo que existía la orden.

“Dicen que cuando usted se enteró de esa orden de captura se escondió, se desapareció. ¿Qué tan cierto es eso?”, preguntó Muñoz.

“Para nada. Yo siempre pongo la cara porque el que nada debe nada teme”, respondió Cubillos.

(Vea también: Salen a la luz nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán: hay revelación clave)

Daniel volvió a presionarlo: si no estaba escondiéndose, ¿por qué terminó presentándose en Barranquilla y no en Bogotá?.

Cubillos explicó que estaba de vacaciones con su familia en un resort cercano a la Sierra Nevada cuando conoció la orden y que desde allí decidió dirigirse a Barranquilla para presentarse.

Muñoz fue directo: ¿estaba huyendo de las autoridades?

Cubillos lo negó categóricamente: “no”.

“Soy absolutamente inocente de todos los cargos que me acusan”, aseguró Cubillos al finalizar su entrevista en La Red Viral, dejando claro que aun sigue operando pacientes. Sin embargo la determinación sobre las eventuales responsabilidades que le imputa la Fiscalía permanecen en aun manos de las autoridades judiciales y el proceso continua abierto.

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