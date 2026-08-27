Por: La Red Viral

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Cuatro mujeres presuntamente fallecidas y otras tres que, según cita la Fiscalía, habrían quedado con graves secuelas físicas forman parte del complejo panorama judicial que rodea al cirujano Gabriel Cubillos. Pese a la gravedad de los señalamientos, el médico permanece en libertad y ofreciendo sus servicios.

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En entrevista con Daniel Muñoz en La Red Viral, el abogado penalista Juan Manuel Castellanos analizó cuáles habrían sido las fallas en la solicitud presentada por la Fiscalía, las alternativas jurídicas que podían plantearse y qué posibilidades tienen ahora las otras presuntas víctimas dentro del proceso.

Gabriel Cubillos compareció ante la justicia sin tener una orden de captura vigente. La Fiscalía le imputó homicidio a título de dolo eventual y lesiones personales, cargos que no aceptó. Cubillos sigue vinculado al proceso, pero se defiende en libertad.

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“La Fiscalía se equivocó al solicitar una audiencia de medida de aseguramiento”

Castellanos explicó que para imponer una medida de aseguramiento la Fiscalía debía acreditar ante el juez una inferencia de autoría o participación y, además, demostrar alguno de los fines constitucionales exigidos para restringir la libertad.

Según el abogado, si esos elementos no son demostrados, el juez de control de garantías no puede ordenar que el imputado permanezca privado de la libertad.

“Si no lo probaron, si no demostraron, si no allegaron suficientes pruebas, si la intervención no fue buena, pues no se puede esperar otra cosa diferente”, afirmó Castellanos.

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El penalista fue especialmente crítico frente a la estrategia adoptada por el ente investigador: “Yo lo que creo es que la Fiscalía se equivocó al solicitar una audiencia de medida de aseguramiento sin demostrar con elemento material probatorio inferencia y fines”. Para él, la Fiscalía debía sustentar con mayor solidez ante el juez tanto la posible participación del cirujano en los hechos investigados como las razones constitucionales que justificarían privarlo de la libertad mientras avanza el proceso.

Sin embargo, aclaró que la decisión no significa que el proceso haya terminado ni que exista una declaración definitiva sobre la presunta responsabilidad de Cubillos. El cirujano continuará enfrentando el procedimiento penal en libertad, que deberá avanzar hacia las siguientes etapas procesales.

¿Por qué Gabriel Cubillos puede continuar realizando cirugías?

Uno de los puntos que más cuestionamientos genera es que Gabriel Cubillos, pese al proceso, pueda continuar ejerciendo su profesión.

El penalista cuestionó que no se hubiera buscado restringir judicialmente el ejercicio profesional de Cubillos mientras avanza el proceso. “La medida que a él le corresponde es una medida no privativa de la libertad consistente en prohibir su actividad profesional”, aseguró.

También explicó que actualmente Cubillos no tendría una restricción judicial que le impida ejercer. Por esa razón, puede continuar ofreciendo sus servicios mientras una autoridad competente ordene lo contrario.

Castellanos agregó que una restricción de este tipo tendría que ser solicitada por la Fiscalía o por las víctimas y no puede ser impuesta autónomamente por el juez.

Víctimas pueden pedir nuevas actuaciones: una eventual condena superaría 22 años

Durante la entrevista, Daniel Muñoz recordó el desgarrador testimonio presentado anteriormente en La Red Viral por Jennifer Guevara, quien aseguró haber sufrido graves afectaciones después de ser operada por Gabriel Cubillos y que sus denuncias no han sido tenidos en cuenta.

Castellanos indicó que todas las presuntas víctimas deben acudir a la Fiscalía, hacer seguimiento al Código Único de Investigación correspondiente y establecer si los hechos de sus casos fueron incluidos dentro de la imputación. Si no lo fueron, podrían solicitar al fiscal que adicione la imputación o que realice una nueva por esos hechos.

También podrían pedir que se estudie nuevamente una medida de aseguramiento, incluida una medida privativa de la libertad destinada y a restringir el ejercicio profesional del médico.

Finalmente, ante la pregunta de Muñoz sobre cuántos años de cárcel podría enfrentar Cubillos si llegara a ser declarado responsable, “La pena tendría que superar los 22 años de prisión”, afirmó el abogado.

El proceso contra Gabriel Cubillos continúa y, mientras no exista una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad, el cirujano mantiene plenamente su presunción de inocencia.

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