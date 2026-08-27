Por: Portal Bogotá

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La limpieza y recuperación de los espacios públicos siguen siendo una prioridad en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La más reciente intervención tuvo lugar en el Canal Boyacá, ubicado en la localidad de Engativá, donde la acumulación descontrolada de desechos amenazaba la funcionalidad de esta importante estructura hidráulica. De acuerdo con la información difundida en los canales oficiales del Distrito, el Canal Boyacá había llegado a convertirse en un punto crítico de vertimiento de residuos, lo que impedía el normal flujo del agua y ponía en riesgo tanto el ecosistema circundante como la calidad de vida de los habitantes vecinos.

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La labor de recuperación fue desarrollada conjuntamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá. Según datos suministrados por estas entidades, durante la jornada se logró retirar cerca de 45 toneladas de residuos sólidos del lugar. Con esta acción, no solo se restauraron las condiciones óptimas del canal, sino que también se buscó devolverle su capacidad de cumplir la función hidráulica para la que fue diseñado, como parte de las acciones periódicas que ejecutan las mismas entidades en diferentes sectores de Engativá.

La presencia masiva de basura en cuerpos de agua urbanos es un fenómeno que afecta la salud ambiental y genera riesgos de inundaciones. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía haga una disposición adecuada de los residuos. Según mensajes emitidos por la EAAB y Aguas de Bogotá en sus cuentas oficiales, es fundamental que la comunidad se comprometa a cuidar estos espacios que impactan directamente el bienestar colectivo.

Entre las recomendaciones que las entidades entregan se destacan la separación de residuos en casa, el respeto por los horarios de recolección y el uso de canales establecidos para distintos tipos de desechos. Por ello, se ha impulsado el portal web Aseo Bogotá, donde las personas pueden acceder a información clara y práctica sobre la prestación del servicio público de aseo. La idea es que la transformación de los barrios empieza con pequeños hábitos que suman, y que mantener una capital más limpia y sostenible requiere la participación directa de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas toneladas de basura fueron retiradas del Canal Boyacá en Engativá recientemente?

Durante la más reciente jornada de limpieza llevada a cabo por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Aguas de Bogotá, se retiraron aproximadamente 45 toneladas de residuos sólidos del Canal Boyacá, según informaron dichas entidades.

¿Cómo puede la ciudadanía aportar a la limpieza de canales como el Boyacá en Bogotá?

La ciudadanía puede contribuir separando adecuadamente los residuos en el hogar, respetando los horarios y puntos de recolección de basuras y consultando plataformas como Aseo Bogotá para conocer los procedimientos y canales oficiales para la disposición adecuada de escombros y desechos voluminosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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