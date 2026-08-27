Por: Portal Bogotá

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La Troncal avenida Ciudad de Cali marca el inicio de una transformación integral en la movilidad del suroccidente de Bogotá, acercando el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a sectores históricamente necesitados de mejores conexiones y alternativas de viaje. Según información de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, esta obra representa mucho más que la edificación de nuevas estaciones: combina concreto, tecnología, participación comunitaria y una visión moderna del transporte. El foco del proyecto radica en facilitar la vida cotidiana de los habitantes de Bosa y Kennedy, permitiendo trayectos más rápidos, cómodos y accesibles, además de impulsar un ambiente seguro y limpio para todos los usuarios del sistema.

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La consolidación de este corredor inició con la entrada en funcionamiento de tres estaciones del Tramo 1: Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia. Según TransMilenio, estas estaciones han sido ubicadas estratégicamente en sectores clave y fueron nombradas a través de ejercicios de participación con residentes, líderes y Juntas de Acción Comunal. Próximamente, se habilitarán Bosa Occidental, Betania y Gran Britalia, completando así las seis estaciones previstas para revitalizar el transporte en esta zona.

Uno de los hitos destacados es la incorporación de 50 buses articulados duales eléctricos, únicos en el mundo según TransMilenio, que operan tanto en plataformas de estaciones como en paraderos a nivel de vías mixtas. Además de ser silenciosos y no generar emisiones contaminantes, optimizan el uso inteligente de la nueva infraestructura.

Las estaciones, diseñadas pensando en la experiencia del usuario, integran taquillas externas, pasillos motorizados, sistemas de información modernos, apoyos isquiáticos de dos niveles, guías podotáctiles para personas con discapacidad visual y espacios para bicicletas a través de TransMiBici. La seguridad está reforzada con cámaras en tiempo real y cerramientos eficientes. La implementación de estas innovaciones fue acompañada por un proceso de gestión social amplio, donde TransMilenio trabajó de la mano con la comunidad mediante juntas, actividades pedagógicas en colegios y participación en la definición del arte urbano que decora las estaciones.

El proyecto también incluyó adecuaciones tecnológicas en el Patio Portal Américas, con la instalación de 26 cargadores para la flota eléctrica, y acciones para articular la cultura local, como la elección de murales que reflejan la identidad de cada sector. La articulación de infraestructura, tecnología, arte y participación ciudadana ha sido fundamental en la construcción de un sistema de transporte moderno y cercano a la realidad de los usuarios.

Con la puesta en marcha de estas estaciones y la próxima culminación del Tramo 2, la Troncal avenida Ciudad de Cali no solo mejora la integración de Bosa y Kennedy con Bogotá, sino que también se convierte en símbolo de modernidad, identidad y transformación social para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la Troncal avenida Ciudad de Cali en la movilidad de Bosa y Kennedy?

La apertura de la Troncal avenida Ciudad de Cali representa una mejora significativa en la conectividad de Bosa y Kennedy con el resto de Bogotá, brindando a sus habitantes acceso a estaciones modernas, buses eléctricos y nuevas opciones de viaje más seguras y cómodas. La inversión en infraestructura y tecnología ha permitido reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar la integración al sistema troncal, mientras se fomenta el sentido de pertenencia a través de participación comunitaria y arte local.

¿Qué son los buses articulados duales eléctricos de TransMilenio y por qué son innovadores?

Los buses articulados duales eléctricos de TransMilenio son una flota única cuyo diseño permite operar tanto en estaciones con plataformas elevadas como en paraderos de vías mixtas. Funcionan completamente con energía eléctrica, por lo cual no generan emisiones contaminantes ni ruido, y representan un avance tecnológico que optimiza la flexibilidad y eficiencia del servicio de transporte masivo en Bogotá, adaptándose progresivamente a la nueva infraestructura planteada en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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