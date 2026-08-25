La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que la instalación de 18 nuevas cámaras de fotodetección en tres importantes avenidas continuará según lo presupuestado.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión administrativa se sostiene pese a los cuestionamientos del Gobierno nacional y al rechazo expresado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, defendió el proyecto denominando los dispositivos como ‘cámaras salvavidas’ y aseguró que protegen la vida de los conductores.

Asimismo, la funcionaria precisó el cronograma operativo que regirá para cuatro de los nuevos dispositivos instalados en los corredores viales capitalinos.

Lee También

El periodo de sanciones pedagógicas para los infractores comenzará formalmente el próximo 4 de septiembre.

Posteriormente, las autoridades de tránsito iniciarán la imposición de comparendos sancionatorios a partir del 12 de septiembre. Así lo replicaron en entrevista con Revista Semana.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, confirmó que la Alcaldía seguirá instalando cámaras de fotodetección. Desde el 12 de septiembre habrá comparendos en 18 nuevas cámaras de las avenidas NQS, Américas y El Dorado. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ndT7XvTdO4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2026

Consulte la ubicación que tendrán las nuevas 18 cámaras de fotodetección en Bogotá:

Av. NQS – cll. 25A

Av. NQS – cll. 9 (N-S)

Av. NQS – cll. 9 (S-N)

Av. NQS – cll. 47A (N-S)

Av. NQS – cll. 47A (S-N)

Av. Américas – cr. 58 (E-O)

Av. Américas – cr. 58 (O-E)

Av. El Dorado – cr. 17 (E-O)

Av. El Dorado – cr. 25 (O-E)

Ortiz aclaró que estos dispositivos cuentan con el aval formal otorgado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

No obstante, la secretaria evitó pronunciarse sobre otros puntos autorizados que completarían un paquete de 41 cámaras nuevas para la ciudad.

La implementación tecnológica afronta fuertes reparos políticos en el Congreso, entre ellos los manifestados por el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño.

El congresista tildó el mecanismo de fotomultas como “un abuso” y requirió la intervención directa del presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

A la controversia se sumó el congresista Gustavo Moreno, quien denunció que varios dispositivos operan bajo intereses económicos entre alcaldías y actores privados.

Frente a las críticas, la Secretaría de Movilidad reiteró que la medida responde estrictamente a una estrategia integral orientada a la seguridad vial.

¿Cómo identificar una cámara de fotomultas en Colombia?

Identificar las cámaras de fotomultas en las vías de Colombia resulta fundamental para conducir con precaución y cumplir con la normativa de tránsito establecida por las autoridades competentes.

En primer lugar, los dispositivos autorizados deben contar de forma obligatoria con señalización vial informativa ubicada a una distancia previa considerable en el sentido de la circulación vehicular.

Esta señalización física suele presentar un fondo reflectivo con el pictograma de una cámara fotográfica acompañado por avisos de texto que advierten sobre la detección electrónica de infracciones.

Además, la infraestructura física donde se instalan incluye estructuras metálicas elevadas, conocidos como gantry o postes altos, situadas en puntos estratégicos de alta siniestralidad o tráfico continuo.

Los equipos tecnológicos constan de cajas protectoras, lentes visibles dirigidos hacia la calzada, sistemas de iluminación infrarroja y sensores de velocidad instalados en el pavimento o sobre las estructuras.

Por disposición legal, la ciudadanía tiene la posibilidad de consultar la ubicación exacta y el estado de aprobación de cada dispositivo a través del mapa interactivo oficial de las autoridades.

Esta herramienta gubernamental permite verificar en tiempo real si una cámara está autorizada para operar, la velocidad máxima permitida en la zona y las infracciones específicas que monitorea.

Asimismo, las principales aplicaciones de navegación satelital integran en sus alertas comunitarias la ubicación de estas cámaras, alertando mediante señales sonoras al conductor mientras transita por el corredor vial.

Reconocer la presencia de estos radares exige mantener la atención constante en las señales informativas del trayecto y respetar los límites de velocidad fijados para cada tramo urbano o nacional.

De esta manera, los conductores no solo evitan sanciones económicas, sino que garantizan una movilidad segura reduciendo drásticamente los accidentes de tránsito en las principales carreteras del país.

* Pulzo.com se escribe con Z