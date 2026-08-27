La decisión de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de poner en marcha nuevos dispositivos de fotodetección en corredores viales estratégicos generó un fuerte coletazo político desde el orden nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó de manera categórica ante el anuncio y no dudó en calificar la medida como un “negocio infame”, encendiendo el debate sobre la verdadera finalidad de estos sistemas tecnológicos en las ciudades del país.

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El pronunciamiento del funcionario se produjo luego de que el Distrito confirmara que, a partir de los próximos días de septiembre, comenzarán a operar 18 nuevos dispositivos distribuidos en tres de las arterias viales más importantes de la capital: las avenidas NQS, El Dorado y Las Américas. Según el mapa oficial entregado por la administración distrital, los equipos estarán ubicados en puntos clave como la Av. NQS con Calle 9 y con Calle 47A (en ambos sentidos); la Av. El Dorado con Carrera 17 (oriente-occidente) y con Carrera 25 (occidente-oriente); y la Av. Las Américas con Carrera 58 (en ambas direcciones).

Frente a los cuestionamientos, la Secretaría de Movilidad ha defendido la estrategia bajo el argumento de que la selección de los tramos obedeció a rigurosos análisis técnicos enfocados en la siniestralidad, los excesos de velocidad y la confluencia de flujos peatonales masivos cerca de hospitales e instituciones educativas. De igual forma, la entidad recordó que los equipos ya cuentan con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la obligación de estar debidamente señalizados.

Por su parte, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, respaldó la implementación de los equipos al seÑalar que el fin último es la preservación de la vida humana en las calzadas: “Ninguna muerte en la vía es aceptable. Por eso, fortaleceremos nuestra estrategia de seguridad vial para salvar 50 vidas y evitar 900 lesionados con nuestras nuevas cámaras salvavidas. Las instalaremos gradualmente en corredores priorizados por criterios de seguridad vial”, afirmó la funcionaria.

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El Distrito precisó que los nuevos dispositivos incorporan tecnología capaz de detectar infracciones por exceso de velocidad, tránsito por sitios prohibidos y la omisión de la revisión técnico-mecánica. No obstante, las autoridades aclararon que los aparatos operarán inicialmente en una fase estrictamente pedagógica y que cada evidencia digital recopilada deberá pasar obligatoriamente por la revisión y validación de un agente de tránsito antes de dar curso formal a cualquier comparendo sancionatorio.

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