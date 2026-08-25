Por: El Espectador

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un nuevo estatuto denominado “antiterrorista” cuyo propósito principal es definir, enlistar y reglamentar a las organizaciones terroristas presentes en el país. Así lo reveló el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien confirmó a Caracol Radio que el equipo del ministerio trabaja desde ya en la elaboración del documento después de recibir la orden directa del presidente De la Espriella. La iniciativa será presentada al Congreso de la República en los próximos meses, en la esperanza de que el Legislativo otorgue su aprobación.

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Según recogió Caracol Radio, Lara expuso que actualmente existen delitos de terrorismo, pero no una definición legal clara de qué constituye una organización terrorista. Por eso, el estatuto se centrará en crear un sistema de listado, es decir, una especie de registro oficial que identifique a dichas agrupaciones. El procedimiento para establecer quiénes serán incluidos dependerá de lo que se acuerde durante el trámite en el Congreso. “El estatuto primero tiene que aprobarse en el Congreso y eso tiene un procedimiento que debe agotarse. Una vez incluidos existe toda democracia y mecanismos a los que se podrán acudir para salir o ejercer básicamente su derecho a la defensa frente a esa exclusión. Eso primero hay que aprobarlo y luego pues se establecerá el mecanismo de inclusión y salida de esta lista”, señaló Lara.

Las declaraciones de Lara responden a la directriz del presidente De la Espriella, quien durante el lanzamiento de su plan de seguridad y orden público fue enfático en que todos los grupos armados ilegales serán tratados bajo la misma categoría de “terroristas”. El mandatario dejó claro que su gobierno buscará eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones”, traspasando esas responsabilidades a ministerios y entidades que tienen un mandato legal definido con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y reducir la burocracia. Entre las entidades que podrían desaparecer se encuentra la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Comisionado para la Paz, cuyas funciones quedarían en manos del Comisionado Nacional de Seguridad. La postura presidencial expresa sin matices su rechazo a lo que denomina “falsos procesos de paz”.

Frente a estas medidas, se abren preguntas en torno al futuro de políticas como las Zonas de Ubicación Temporal, espacios creados en el anterior gobierno de Gustavo Petro para facilitar el tránsito de integrantes de grupos armados hacia la vida civil. De la Espriella argumenta que desde el 7 de agosto su prioridad será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”. En medio de estos reacomodos institucionales, persiste la incertidumbre sobre la política de paz, mientras sectores que respaldan la implementación del acuerdo y figuras como el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos recuerdan que la Constitución obliga al jefe de Estado a respetar lo allí pactado. Así, Colombia observa cómo la actual administración opta por dar prioridad a la seguridad y la confrontación, en lugar de la negociación con los grupos armados.

¿En qué consiste el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de la Espriella?

El estatuto antiterrorista impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca definir formalmente qué se entiende por organización terrorista en Colombia, establecer un listado de esos grupos y crear un procedimiento claro para su inclusión y eventual exclusión. Según expuso el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la propuesta aún debe ser presentada y debatida en el Congreso antes de su aprobación y aplicación.

¿Qué pasará con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el Comisionado para la Paz según la nueva estrategia?

De acuerdo con las directrices del presidente De la Espriella, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de Comisionado para la Paz se eliminarán o sus funciones serán absorbidas por el Comisionado Nacional de Seguridad, como parte de una reestructuración institucional destinada a reducir la burocracia y centrar la política estatal en la seguridad y el combate directo a los grupos armados ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.