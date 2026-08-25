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Ante la emergencia provocada por el reciente terremoto en Cali, la empresa Gases de Occidente anunció el cronograma para el restablecimiento progresivo del servicio de gas natural en la ciudad. El terremoto ocasionó la suspensión preventiva del suministro en varios sectores para evaluar y garantizar la seguridad de las redes y usuarios afectados.

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De acuerdo con Néstor Consuegra, gerente de operaciones de Gases de Occidente, el proceso de rehabilitación comenzará con inspecciones preventivas externas, validaciones técnicas y la desconexión de predios vecinos que hayan registrado daños. Para cada vivienda, la revisión será individual. Es fundamental que el propietario o arrendatario esté presente durante la visita programada y que mantenga las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos totalmente cerrados. Esta medida busca evitar riesgos y asegurar que el reinicio del servicio se realice con las condiciones adecuadas.

La compañía informó que el restablecimiento del servicio se hará por sectores y de manera gradual. En concreto, los barrios Capri (carreras 70 y 73, calles 10A y 10 Bis) y Alameda (carreras 23C y 24, calles 9B y 9) están programados para recibir las visitas de inspección y posible reconexión el 26 y 27 de agosto de 2026. Por su parte, en el barrio El Refugio (carreras 66 y 67, calles 3C y 4) las labores se realizarán el 27 y 28 de agosto de 2026.

Para aquellos usuarios que no puedan estar presentes durante la revisión, se procederá a la suspensión preventiva del servicio. Posteriormente, deberán comunicarse con las líneas 602 4187333 o través de WhatsApp en el 3156658536 para coordinar una nueva visita. Gases de Occidente enfatizó que toda la reactivación será acompañada de estrictas verificaciones técnicas para asegurar la protección de la comunidad.

Según la información oficial difundida por Gases de Occidente, el cronograma y las acciones distribuidas por barrios evidencian la prioridad en la seguridad y la necesidad de un manejo ordenado de la emergencia, evitando apresuramientos que puedan derivar en riesgos para los usuarios. La empresa pidió comprensión ante el proceso paulatino y reiteró la relevancia de la colaboración de los ciudadanos para garantizar el éxito de la recuperación del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el restablecimiento del servicio de gas natural en los barrios afectados de Cali?

El restablecimiento del servicio de gas natural, según Gases de Occidente, se realizará de forma paulatina y con inspecciones técnicas previas en cada vivienda de los sectores afectados. Cada usuario debe estar presente durante la visita, mantener cerradas todas las válvulas y esperar la validación de que es seguro reanudar el suministro.

¿Qué debe hacer un usuario si no puede estar presente durante la visita de inspección del gas?

Si el usuario no puede recibir al equipo técnico en la fecha programada, Gases de Occidente suspenderá preventivamente el servicio y el usuario debe comunicarse a los números oficiales para agendar una nueva visita que garantice la debida inspección y reconexión segura del gas natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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