Los militares y policías en servicio activo podrían tener una nueva posibilidad en las próximas elecciones: votar para escoger presidente y senadores. Un proyecto de acto legislativo fue radicado en el Congreso con esa propuesta, aunque mantiene una restricción clave para los uniformados: no podrán participar en actividades políticas ni intervenir en debates partidistas.

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La iniciativa fue explicada por el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien aseguró que la propuesta busca separar el derecho al sufragio de cualquier participación política dentro de las Fuerzas Militares y la Policía.

“Los miembros de la fuerza pública podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio solo para las elecciones de presidente de la república y para elegir senadores, pero no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, afirmó Rodríguez al explicar el proyecto.

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El senador también puso como ejemplo una situación que, según la propuesta, seguiría estando prohibida dentro de los batallones y unidades policiales. “Lo que quiere decir que los uniformados no pueden hacer ningún tipo de política con la tranquilidad de que ningún batallón vamos a ver a un coronel formando a todo su batallón para que voten por el a o por el b y ningún sargento podrá hacerlo”, señaló.

De esta manera, el proyecto plantea que los uniformados puedan acudir a las urnas para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Senado, pero sin que esa posibilidad implique autorización para promover candidatos, partidos o movimientos políticos.

La propuesta ahora deberá avanzar en el trámite correspondiente dentro del Congreso. Su eventual aprobación implicaría un cambio en las reglas electorales aplicables a los miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente frente a su participación en las elecciones mencionadas.

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