Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En una violenta noche del lunes 24 de agosto, la tranquilidad de Santa Marta se vio interrumpida por un atentado que puso en riesgo la vida de Naylea Barros, líder del movimiento político Pacto Histórico, mientras transitaba en una camioneta junto a una familiar. Los hechos tuvieron lugar en el sector del puente Minuto de Dios, donde personas hasta ahora no identificadas abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaba Barros, precisamente cuando se dirigía hacia el barrio Bavaria.

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Según el testimonio de la propia Barros, este ataque representa la continuidad de una serie de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que, de acuerdo con ella, ha venido sufriendo durante más de tres meses. De hecho, la comunicadora social asegura que esta presión violenta no solo la ha afectado a ella, sino también a personas de su entorno muy cercano. Ante los hechos, Barros manifestó públicamente: “Afortunadamente y por la obra de Dios estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí”. Por esta razón, solicita que el caso sea esclarecido y que las autoridades implementen medidas urgentes para garantizar la protección tanto suya como de sus familiares.

Barros, reconocida también por su papel como activista social y política, ha sido enfática en rechazar la violencia como una herramienta para silenciar las voces disidentes o participativas en la vida pública. En sus declaraciones, manifestó: “La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente. Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad no puede ser motivo de persecución”. Además, exhortó a la ciudadanía y a las instituciones a no asumir este tipo de hechos como situaciones normales y ratificó su compromiso de continuar con sus labores pese a las amenazas.

El atentado ha suscitado diversas reacciones. La congresista María Fernanda Carrascal expresó un rechazo categórico al ataque, recordando la amplia trayectoria política de Barros: fue candidata a la Cámara de Representantes por Magdalena, logrando 15.625 votos, lo que la posicionó como la mujer con mayor respaldo electoral de la lista del Pacto Histórico en esa región. Por su parte, la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar hizo un llamado para que se avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y resaltó el trabajo de Barros en causas sociales y denuncias respecto a la contratación pública. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables, determinar los motivos y establecer si existe relación concreta entre el atentado y las amenazas que la líder asegura haber recibido recientemente.

¿Qué se sabe sobre el atentado contra Naylea Barros en Santa Marta?

El atentado contra Naylea Barros, líder del Pacto Histórico en el Magdalena, ocurrió la noche del 24 de agosto cuando personas no identificadas dispararon contra la camioneta en la que viajaba por el sector del puente Minuto de Dios. Según información recogida por Barros y diferentes pronunciamientos, el hecho forma parte de una cadena de amenazas y hostigamientos que ella y personas cercanas han enfrentado durante más de tres meses.

¿Por qué Naylea Barros ha denunciado amenazas y cuál ha sido la reacción de las autoridades?

Naylea Barros ha denunciado amenazas, hostigamientos e intimidaciones reiteradas, situación que también habría afectado a sus allegados. Barros exige el esclarecimiento del caso y solicita medidas de protección ante lo ocurrido. Según lo informado, las autoridades se encuentran investigando los hechos para identificar responsables, motivos y posibles vínculos de estas amenazas con el ataque sufrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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