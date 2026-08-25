Por: El Espectador

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El reciente atentado contra Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara por el Magdalena y militante del movimiento Pacto Histórico, ha generado preocupación en la escena política nacional. El presidente Abelardo de la Espriella anunció de inmediato la apertura de una investigación exhaustiva respecto a los hechos, enfatizando su conversación directa con el comandante de la Policía de Santa Marta para esclarecer el ataque. De acuerdo con la declaración del jefe de Estado, entregada a los medios, se espera un reporte preliminar durante el mismo día del pronunciamiento, con el propósito de tomar decisiones efectivas conforme avance la investigación.

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Barros relató que mientras transitaba en un vehículo por Santa Marta la noche del lunes 24 de agosto, sujetos desconocidos dispararon varias veces contra el automóvil. Las balas impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo en la zona detrás del asiento que momentos antes había ocupado. Este atentado se produce después de que Barros señalara haber vivido más de tres meses bajo un clima de constantes amenazas, intimidaciones y acoso, tanto en redes sociales como mediante mensajes de WhatsApp, según lo reportó El Espectador.

Las autoridades, incluyendo la Policía Metropolitana de Santa Marta, se encuentran realizando las pesquisas necesarias para reconstruir lo sucedido y determinar la autoría material e intelectual de la agresión. Mientras tanto, el Gobierno prometió suministrar la protección adecuada a la excandidata, hasta que las circunstancias sean totalmente esclarecidas. De la Espriella resaltó el compromiso del Ejecutivo de actuar con prudencia y responsabilidad, evitando formular conclusiones anticipadas, y garantizando la protección de los derechos de todos los actores políticos, especialmente de la oposición.

Este ataque coincidió en tiempo con una reunión en Bogotá entre el expresidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico. Durante el encuentro, Petro manifestó su postura respecto al contexto político y sobre el rol del presidente De la Espriella, utilizando términos como “tecnofascismo” y haciendo alusión a temas de soberanía nacional, democracia y recursos naturales. Sin embargo, los hechos y las declaraciones reflejan la delicada coyuntura y la polarización creciente en el panorama político colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de protección se tomaron tras el atentado contra Naylea Barros?

El Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, aseguró que mientras se aclaran los hechos y avanza la investigación, se dispuso la protección necesaria para Naylea Barros, con el fin de salvaguardar su integridad ante cualquier riesgo, según declaraciones emitidas por el propio presidente.

¿En qué contexto político se presentó el ataque a la excandidata del Pacto Histórico?

El atentado contra Naylea Barros ocurrió poco después de una serie continuada de amenazas contra ella y en simultáneo con una reunión política de Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico, en un ambiente marcado por la confrontación política y la polarización, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.