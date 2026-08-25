El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto deja un saldo de 331 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El reporte también señala que 4.439 personas resultaron heridas, 240 permanecen desaparecidas y 364 fueron rescatadas durante la atención de la emergencia.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y sus efectos se extendieron a 494 municipios de 16 departamentos. Según las autoridades, la tragedia deja 361.353 damnificados, quienes han requerido asistencia humanitaria y apoyo para afrontar las consecuencias del desastre.

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El impacto también se refleja en las condiciones de vivienda. La UNGRD reportó 178.515 casas averiadas y otras 31.613 completamente destruidas. A esto se suman daños en 5.884 edificaciones, mientras que 603 estructuras terminaron colapsadas como consecuencia del fuerte sismo.

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La emergencia afectó además buena parte de la infraestructura necesaria para atender a las comunidades. Entre las estructuras reportadas se encuentran 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas y 4.334 centros comunitarios. También resultaron perjudicadas 440 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

¿Cómo es el subsidio a afectados por el terremoto en Buenaventura?

En Buenaventura, una de las zonas golpeadas por el terremoto, el Gobierno anunció un subsidio mensual de 1’050.000 pesos para las familias afectadas que estén debidamente registradas y censadas. La entrega de este apoyo económico comenzará el próximo 26 de agosto y se extenderá durante tres meses, por lo que cada hogar beneficiario podrá recibir hasta $3.150.000.

El apoyo económico hace parte del plan de reconstrucción que comenzará en las zonas más afectadas. A esta medida se suman 50 viviendas donadas por Eternit y otras 51 entregadas por Corpacero, que serán destinadas a familias que perdieron sus casas durante la emergencia.

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Por otra parte, el presidente Abelardo de La Espriella anunció que Juan Manuel Muñoz estará encargado de liderar la reconstrucción del Valle del Cauca, después de haber sido designado inicialmente como embajador en Brasil. En paralelo, el sector financiero acordó reducir del 14 % al 8 % la tasa de interés para créditos destinados a vivienda nueva, una medida con la que se busca facilitar la recuperación y el acceso a vivienda para los hogares afectados por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.