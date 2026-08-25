Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali informó que este miércoles se mantiene el esquema de pico y placa que ha estado rigiendo durante el semestre, con el horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. De acuerdo con la información oficial compartida, en la mayoría del territorio de la ciudad se restringirá la circulación de los vehículos particulares cuyos números de placa terminen en 3 y 4. Es decir, la aplicación de la medida cubre gran parte de Cali, buscando contribuir a la reducción de la congestión vehicular y a la mejora en el flujo de tránsito diario.

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Sin embargo, existe una zona denominada "zona de emergencia", donde la restricción se intensifica debido a las obras de recuperación de la infraestructura vial que se adelantan. Según datos de la Secretaría, este perímetro abarca desde la Carrera 66 hasta la Carrera 36, y de la Calle 5 a la Calle 10. Allí, el pico y placa afecta a un total de cuatro números diarios, y este miércoles no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 3, 4, 7 y 8. Dicho cuadrante incluye lugares estratégicos y de alto tráfico como la Universidad Santiago de Cali, el Centro Comercial Palmetto Plaza, la Unidad Deportiva de Cali y vías principales como la Avenida Roosevelt y la Calle 9. La medida especial en esta zona es temporal y estará vigente desde el 21 de agosto hasta el 5 de septiembre.

La normativa prevé excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Las motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, y los vehículos oficiales, pueden circular en todos los sectores de la ciudad sin restricciones. También quedan exceptuados los vehículos que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida, los expresamente autorizados para atender la emergencia, así como los vehículos híbridos y eléctricos y quienes paguen oportunamente la Tasa por Congestión.

Ante estas regulaciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar rutas alternas y revisar el dígito final de la placa antes de movilizarse, con el fin de evitar sanciones económicas y contribuir al orden y seguridad en las vías. Toda la información expuesta proviene de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

¿Cuáles son los dígitos restringidos por el pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles, la restricción ordinaria de pico y placa en Cali aplica para vehículos cuya placa termina en 3 y 4, mientras que en la zona de emergencia la medida prohíbe la circulación de placas finalizadas en 3, 4, 7 y 8, según la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en la zona de emergencia de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, están exentos de la restricción motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, vehículos oficiales, personas con discapacidad, vehículos autorizados para atender la emergencia, híbridos, eléctricos y quienes hayan pagado la Tasa por Congestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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