El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este martes 25 de agosto una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de Bonfiest Plus falsificado, identificado con el lote 5H6839 y fecha de vencimiento JUN 2027.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lanzan alerta sanitaria por popular gel para el dolor; advierten por riesgos para la salud)

La falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario del medicamento.

El Invima aclaró que el Bonfiest Plus original cuenta con autorización sanitaria vigente en Colombia, por lo que la alerta está dirigida específicamente a las unidades falsificadas que presentan las características descritas por la autoridad.

Lee También

Ante esta situación, el Instituto pidió a quienes hayan adquirido el producto revisar cuidadosamente el empaque antes de consumirlo y verificar si coincide con alguna de las señales identificadas.

Estos son los errores y detalles que delatan al Bonfiest Plus falsificado

El Invima informó que existen varias diferencias entre el producto original y las unidades falsificadas. Algunas pueden identificarse directamente en el empaque.

La primera señal son los errores de ortografía. En las unidades falsificadas aparecen palabras como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

También existen diferencias en los números ubicados debajo del código de barras, que aparecen más grandes y resaltados que en el producto original.

Otra característica está relacionada con el empaque, que puede presentar una apariencia más opaca y con menor nitidez. Los textos, además, tienen bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla.

El gráfico de burbujas también permite establecer diferencias: en el producto falsificado tiene menor visibilidad y contraste frente al fondo azul.

A esto se suma el sellado irregular, que puede presentar bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

El Invima también encontró que las unidades falsificadas no cuentan con el sistema abrefácil que sí está presente en el producto original. Finalmente, hay diferencias en la impresión del lote. En el producto falsificado, esta aparece más definida, oscura, lineal y pixelada.

Por eso, quienes tengan Bonfiest Plus en casa deben revisar estos ocho elementos, especialmente si el producto corresponde al lote 5H6839 y tiene fecha de vencimiento JUN 2027.

¿Qué riesgos tiene consumir el Bonfiest Plus falsificado?

El principal problema señalado por el Invima es que, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su contenido real, así como la concentración de sus componentes y las condiciones en las que fue fabricado.

La autoridad sanitaria explicó que una concentración no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves.

Entre las consecuencias mencionadas están las hemorragias gastrointestinales, las úlceras y las alteraciones del ritmo cardíaco.

El Invima también advirtió sobre el riesgo de una posible intoxicación química. De acuerdo con la alerta, presuntamente se habrían utilizado elementos como tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente del producto.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, hizo un llamado a los ciudadanos para que no consuman el medicamento si identifican las características señaladas y reporten inmediatamente la situación ante la entidad.

Es importante precisar que la alerta no significa que todo el Bonfiest Plus disponible en Colombia sea falsificado. El Instituto aclaró que el producto original cuenta con autorización sanitaria y tiene vigente el registro INVIMA 2022M-0004285-R2.

La presentación autorizada corresponde a granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos.

¿Qué hacer si tiene el Bonfiest Plus del lote alertado?

Si una persona tiene una unidad de Bonfiest Plus con lote 5H6839 y vencimiento JUN 2027, debe revisar las características descritas por el Invima antes de consumirla.

Ante cualquier indicio de falsificación, la recomendación es suspender inmediatamente su consumo y reportar la situación a la autoridad sanitaria.

En caso de haber utilizado el producto y presentar algún evento adverso, el Invima pidió hacer el reporte correspondiente para que pueda ser investigado.

La entidad también solicitó a los ciudadanos informar sobre los establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales en los que se esté distribuyendo o comercializando el producto falsificado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.