Por: Portal Bogotá

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Un operativo llevado a cabo en Soacha, Cundinamarca, dejó al descubierto una preocupante modalidad de manipulación y reenvasado clandestino de cerveza. La acción, liderada por el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (GEPCI) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y expertos de Bavaria, permitió localizar un inmueble adaptado para estas actividades ilegales. Durante la inspección fueron halladas más de 3.300 unidades de cerveza reenvasada, así como envases vacíos, tapas y maquinaria artesanal empleada en el lavado y sellado de las botellas.

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Según la información divulgada durante el procedimiento, la operación tenía como objetivo principal atacar la comercialización de licor adulterado y de contrabando. No obstante, la inspección llevó al descubrimiento de prácticas de manipulación de cerveza fuera de los controles legales, tributarios y sanitarios, actividad que representa un riesgo importante para los consumidores debido a la falta de control de calidad y salubridad.

Además de la cerveza clandestina, las autoridades incautaron más de 250 unidades de licor adulterado y más de 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. También fueron capturadas dos personas en flagrancia. De acuerdo con las conclusiones del operativo, la cerveza manipulada estaba destinada a la venta dentro de Cundinamarca, lo que plantea una amenaza directa a la seguridad de quienes consumen este tipo de productos sin verificar su origen o las condiciones de los envases.

La respuesta estatal incluyó una advertencia de la Gobernación de Cundinamarca, que instó a los ciudadanos a adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos de confianza y a comprobar la procedencia y el estado físico de las botellas antes de consumirlas. Según la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, continúan los trabajos de inteligencia y los operativos conjuntos para combatir la distribución de bebidas adulteradas o de contrabando; la labor busca proteger a los consumidores y evitar la evasión del impuesto al consumo, uno de los mecanismos usados en estas prácticas ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligroso consumir cerveza adulterada en Cundinamarca?

Consumir cerveza adulterada representa un alto riesgo para la salud, ya que estos productos carecen de controles sanitarios y pueden contener sustancias o contaminantes nocivos. De acuerdo con la información de la Gobernación de Cundinamarca, la manipulación y el reenvasado clandestino de cerveza suceden al margen de cualquier regulación, lo que pone en peligro a quienes adquieren bebidas fuera de canales confiables.

¿Qué acciones están tomando las autoridades contra el licor adulterado y de contrabando en Soacha?

Las autoridades de Cundinamarca, lideradas por la Secretaría de Hacienda y apoyadas por entidades como la POLFA, el INVIMA y experticia privada, desarrollan labores de inteligencia, inspecciones y operativos conjuntos para identificar y retirar del mercado bebidas alcohólicas adulteradas o de contrabando. El operativo en Soacha es ejemplo de cómo se coordinan esfuerzos entre instituciones para proteger la seguridad de los consumidores y frenar la evasión fiscal asociada a estos delitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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