Una nueva emergencia por incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades del Tolima. Se trata de un voraz incendio avanza en las últimas horas en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello.

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La principal preocupación está relacionada con la cercanía de las llamas a la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia, CENOP, además de varias viviendas de la zona. La magnitud del fuego ha provocado una densa columna de humo que puede verse desde distintos sectores.

De acuerdo con Ecos del Combeima, el fuego ya habría alcanzado algunas viviendas en el corregimiento, a la altura de una antigua estación de servicio.

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#Extra | 🔥 #Incendio del alto de Gualanday ya alcanzó algunas casas del municipio 🚨 Se requiere la presencia #urgente de organismos de socorro para que esta #tragedia pare. pic.twitter.com/a9e3Qctk8l — Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) August 20, 2026

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Incendio en Tolima: fuego amenaza viviendas y escuela de la Policía

Habitantes de la zona se han sumado a las labores para contener las llamas con herramientas básicas, mientras organismos de socorro trabajan para controlar la emergencia. La comunidad también ha pedido apoyo aéreo ante la dificultad para contener el avance del incendio.

#Tolima | Sigue sin control incendio forestal en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, Tolima. La comunidad pide al Gobierno Nacional apoyo urgente. pic.twitter.com/Bc0Ppmdxuj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2026

Esta emergencia ocurre después de más de una semana marcada por incendios forestales en diferentes puntos del Tolima. Durante el puente festivo, las autoridades reportaron más de 11.200 hectáreas de bosque virgen consumidas por las llamas.

La gobernadora del departamento efectuó un recorrido aéreo durante el fin de semana y alertó sobre la magnitud de la situación. Para el lunes festivo se contabilizaban 15 incendios activos en distintos sectores del territorio.

El apoyo de aeronaves permitió disminuir algunos de los focos, aunque nuevas conflagraciones continuaron apareciendo. Esta situación ha complicado las labores de los organismos de emergencia, que deben atender varios puntos de manera simultánea.

La emergencia en San Luis representa ahora uno de los principales focos de atención. El riesgo de que las llamas avancen hacia viviendas y alcancen instalaciones de la Policía mantiene la alerta en la zona.

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