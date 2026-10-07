El Ministerio de Salud y Protección Social presentó este martes el primer balance oficial de su denominado Plan de Choque en Salud, una estrategia urgente diseñada para hacer frente a la crisis por el abultamiento de trámites, medicamentos y procedimientos represados que venían afectando a más de un millón de usuarios en todo el territorio nacional. Según las cifras reveladas por la cartera ministerial, la intervención ya muestra resultados tangibles en beneficio de decenas de miles de colombianos.

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De acuerdo con el informe oficial, con corte al pasado 2 de octubre, más de 177.000 pacientes han registrado avances significativos en la entrega efectiva de sus medicamentos. Asimismo, el plan logró que 70.623 personas vieran totalmente resueltos un total de 120.586 procedimientos médicos que se encontraban pendientes. La estrategia ha puesto el foco de atención prioritario en poblaciones vulnerables y pacientes diagnosticados con patologías de alto costo o manejo crítico, tales como VIH, cáncer, trasplantes y mujeres en estado de gestación.

El desglose de los avances en la dispensación de fármacos refleja porcentajes clave por sectores poblacionales: un 76,45 % de progreso en pacientes con VIH, el 74,36 % en mujeres gestantes, el 58,31 % en casos de trasplantes y el 54,91 % en pacientes oncológicos. En términos absolutos, el reporte detalla que se han entregado 7.252.434 unidades de medicamentos, equivalentes al 31,2 % del total de unidades que se encontraban represadas al inicio del seguimiento institucional. Cabe destacar que el Ministerio precisó que una unidad puede corresponder a una tableta, cápsula o ampolla, y que un tratamiento frecuentemente requiere múltiples unidades por paciente.

Este panorama de intervención surge como respuesta a la alarmante acumulación detectada previamente por el Gobierno, donde se contabilizaban más de un millón de usuarios afectados. Además, entre enero y julio de 2026, el sistema de salud acumuló más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, de los cuales el 92 % estuvieron directamente vinculados con barreras de acceso a servicios y tecnologías. A finales de septiembre, la ministra Ana María Vesga había señalado que el seguimiento se realizaría de forma personalizada, acompañando al paciente desde la detección de su necesidad hasta constatar la recepción del servicio o fármaco.

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Para blindar la ejecución de los recursos y garantizar la transparencia, se conformó una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la ADRES, con la participación activa de organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y voceros de los pacientes.

Dentro del ABC del plan presentado por el Ejecutivo se contempla una línea especial de crédito para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, provista con doce meses de gracia y un plazo adicional de doce meses para su amortización a una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos recursos deben destinarse exclusivamente a resolver los casos pendientes, obligando a las EPS a demostrar la efectiva prestación de los servicios.

Adicionalmente, el esquema incluye rigurosos mecanismos correctivos en caso de reincidencia en los rezagos, mesas de conciliación para sanear deudas acumuladas entre los actores del sistema y medidas estructurales de largo plazo. Entre estas últimas figuran la suficiencia de la UPC para el año 2027 en adelante, el fortalecimiento financiero de EPS e IPS, la optimización en el uso de los recursos, el impulso a la compra centralizada de medicamentos de alto costo y el fortalecimiento de los hospitales públicos, buscando reducir drásticamente la interposición masiva de tutelas.