María del Pilar Aguilar, conocida como Mapi Aguilar, se encadenó a una de las puertas del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, para pedir una fecha concreta para la cirugía de su pareja.

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La comunicadora, directora del medio Hoy Noticias, permaneció atada en la entrada principal del centro médico mientras hablaba con funcionarios de la institución. La protesta quedó registrada en video y posteriormente circuló por redes sociales y medios regionales, entre ellos SuperNoticias de Cali.

Aguilar explicó durante la protesta que la familia llevaba cerca de siete meses esperando por la intervención quirúrgica y que las gestiones para conseguir una cita comenzaron en marzo. La primera orden médica entregada por la EPS SOS habría vencido debido al paso del tiempo, por lo que tuvieron que iniciar nuevamente el proceso para obtener una autorización en julio.

“Hoy no estoy aquí como periodista, estoy como ciudadana”, manifestó la mujer durante la protesta.

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🔴🗣️”No me muevo de aquí hasta que no salga con la fecha de la cirugía”. Una periodista se encadenó a una de las puertas del Hospital Universitario del Valle, en Cali, para pedir que atiendan a su esposo. La mujer denunció que llevan 7 meses esperando la autorización de una cirugía de corazón y que han incurrido en gastos particulares para atender la situación. Recalcó que llevan varios meses insistiendo para recibir la atención y que cada vez les piden renovar las autorizaciones para el procedimiento, pero siguen sin una respuesta definitiva. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 6, 2026

El reclamo de Aguilar frente a las constantes demoras que, según su relato, encontró cada vez que acudía al hospital. “Estamos mamados de que cada que vengamos, ‘espere, espere’”, expresó la periodista, quien aseguró que no abandonaría el lugar hasta obtener una respuesta.

“Yo no me voy a mover de aquí hasta que me den la fecha de la cirugía”, habría manifestado durante la protesta.

La situación estaba relacionada con el tratamiento de su esposo, quien padece cáncer de tiroides y recientemente había superado una intervención a corazón abierto. La familia también denunció que tuvo que comprar por su cuenta un medicamento cercano al millón de pesos porque, según su versión, el hospital se lo había negado en dos oportunidades.

Tras la difusión del caso, la directiva del Hospital Universitario del Valle revisó la situación del paciente y confirmó su hospitalización para garantizar su valoración y activar los protocolos correspondientes.

Finalmente, el hospital aclaró que la intervención pendiente corresponde al tratamiento del cáncer de tiroides y no a una cirugía cardíaca. La institución precisó que la operación de corazón abierto ya había sido practicada anteriormente. Posteriormente, el centro médico estableció y notificó la fecha de la intervención especializada solicitada por la familia.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.