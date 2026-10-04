Amat sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, según informó este domingo 4 de octubre de 2026 la institución médica a solicitud de su familia.

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En el comunicado oficial, la Fundación Santa Fe señaló que el periodista presenta una evolución clínica satisfactoria y una respuesta favorable al manejo médico que le ha sido instaurado.

Sin embargo, el centro asistencial no ahondó en más detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento específico que está recibiendo.

La información fue divulgada con autorización de la familia de Amat, quien permanece bajo atención médica en la institución ubicada en el norte de Bogotá.

La Fundación Santa Fe también indicó que los próximos comunicados sobre el estado de salud del periodista serán emitidos únicamente cuando se presenten cambios relevantes en su condición y siempre con la autorización expresa de sus familiares.

El comunicado está firmado por Adolfo Llinás Volpe, director Médico Fundacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La misiva se da luego de varios días de rumores en redes que hablaban erróneamente del fallecimiento del periodista.

La noticia sobre la hospitalización de Amat trasciende en medio del reconocimiento a su extensa trayectoria en el periodismo colombiano.

Por ahora, la información oficial destaca que su evolución es favorable y que responde positivamente al manejo médico, por lo que se espera que cualquier novedad sobre su estado de salud sea comunicada directamente por la institución o su familia.

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