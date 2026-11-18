Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno prepara un dossier sobre presuntas contrataciones a cambio de favores sexuales, un escándalo en el que, según afirmó, habría cerca de 48 personas involucradas.

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Durante una declaración ante periodistas, el mandatario aseguró que el informe reunirá información sobre esas supuestas irregularidades y anticipó que su administración dará a conocer los hallazgos.

El presidente no entregó durante su intervención los nombres de los presuntos involucrados, las entidades en las que se habrían producido las contrataciones ni los detalles de los contratos mencionados. Tampoco precisó cuándo se publicará el documento.

Por ahora, la información corresponde a los señalamientos hechos por De la Espriella, quien aseguró que su administración está recopilando los hallazgos relacionados con posibles hechos de corrupción.

🔴 “Lo que ocurrió es repugnante y dejaron quebrado al Estado por la corrupción ” Desde la Fiscalía, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió a los señalamientos contra Gustavo Petro por contratar mujeres a cambio de servicios sexuales y al escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia, desde donde se habría intentado incidir en las elecciones. Cuestionó las marchas de este jueves de la oposición. “Son cerca de 48 personas las que están en ese tema, se contrataron a cambio de favores sexuales 🔽 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 18, 2026

De la Espriella también habló de infiltración en la DNI

El mandatario anticipó que otro de los asuntos que su Gobierno dará a conocer está relacionado con una presunta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Aunque no entregó detalles sobre las personas involucradas ni sobre el alcance de esa situación, aseguró que el tema también hará parte de las revelaciones que prepara su administración.

De la Espriella aprovechó su intervención para cuestionar la gestión del gobierno anterior y señalar que encontró problemas relacionados con corrupción, improvisación e ineficiencia administrativa.

“Todos los días aparece un escándalo, un robo. Lo que ocurrió en el régimen anterior es repugnante, la depredación total”, expresó.

El mandatario sostuvo que su administración tiene la obligación de denunciar los hallazgos que encuentre, independientemente de la magnitud de los hechos.

Presidente prometió denunciar hallazgos de corrupción

De la Espriella aseguró que no pretende limitar su gestión a cuestionar las irregularidades que atribuye al gobierno anterior, sino que busca presentar denuncias ante las autoridades.

“Yo no me vine a quejar, yo vine a resolver, pero sobre la base de la verdad, que no le mientan al país”, afirmó.

El presidente agregó que todos los hallazgos de corrupción, desde los que considere de menor alcance hasta los de mayor gravedad, serán denunciados.

“Todos los hallazgos de corrupción, desde el más pequeño al más grande, serán denunciados porque vamos a enfrentar ese fenómeno como nunca antes en la historia republicana de este país se ha enfrentado”, concluyó.

El anuncio del dossier sobre los presuntos ‘sexocontratos’ queda ahora a la espera de que el Gobierno divulgue los documentos y las pruebas que respalden los señalamientos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.