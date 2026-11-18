La ministra de Trabajo Natalia López lanzó un cuestionamiento al gobierno de Gustavo Petro por el incremento del salario mínimo para 2026 y aseguró que esa decisión dejó dificultades para la negociación que comenzará de cara a 2027.

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(Vea también: Hasta el 7 %: aparece nueva propuesta para el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia)

En un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria utilizó la imagen de una mesa para explicar las condiciones en las que el Gobierno iniciará las conversaciones con empresarios y trabajadores.

La ministra hizo referencia al incremento del 23 % que se estableció para el salario mínimo de 2026, una decisión que, según explicó, benefició directamente a cerca de 2,9 millones de trabajadores, mientras que millones de colombianos que se desempeñan en la informalidad, trabajan por cuenta propia o están desempleados no recibieron ese ajuste.

La funcionaria también cuestionó la diferencia entre el aumento salarial y la inflación, que ubicó en 5,1 %, y señaló que el costo de contratar formalmente a una persona se acerca a los 2,9 millones de pesos mensuales.

Este es su video:

#SalarioMínimo2027 Desde el #MinTrabajo abrimos espacios para escucharlos y conocer sus realidades. Queremos un salario que permita vivir dignamente, pero también un país donde más colombianos tengan la oportunidad de tener a un empleo formal. #EnEstaMesaCabemosTodos https://t.co/HuS0XvLbDw — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 18, 2026

Ministra expuso dificultades para negociar salario mínimo de 2027

La titular de la cartera laboral explicó que el incremento anterior también tiene consecuencias sobre las cuentas públicas, particularmente en el sistema pensional.

Para sustentar su argumento, mencionó un análisis de Anif según el cual el aumento del salario mínimo tendría un costo adicional de aproximadamente 3,2 billones de pesos en pensiones frente a un escenario en el que el incremento hubiera sido del 6 %.

La cifra coincide con una estimación divulgada por el centro de estudios económicos sobre la presión fiscal que causó el aumento de 2026 en las obligaciones pensionales de Colpensiones.

En ese contexto, la ministra anticipó que la negociación para establecer el salario mínimo de 2027 deberá considerar no solamente el ingreso de quienes reciben esa remuneración, sino también las condiciones de quienes trabajan sin vinculación formal.

Gobierno incluirá a trabajadores informales en negociación del mínimo

La ministra aseguró que el Gobierno buscará ampliar la participación en las conversaciones para definir el aumento salarial de 2027.

Según explicó, además de los representantes tradicionales del Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales, se escucharán sectores que habitualmente no tienen representación directa en la mesa de concertación.

Entre ellos mencionó a campesinos, repartidores, trabajadoras domésticas, jóvenes, trabajadores independientes y personas que se desempeñan en la informalidad.

La funcionaria sostuvo que el propósito no debe limitarse a anunciar un porcentaje de aumento, sino a conseguir que los ingresos alcancen para cubrir las necesidades de los trabajadores y que más colombianos tengan oportunidades de acceder a empleos formales.

“Porque no se trata solamente de anunciar un aumento. Se trata de que el salario alcance para vivir y de que más colombianos tengan oportunidad de ganárselo”, concluyó.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.